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स्पेन बना FIFA वर्ल्ड कप का चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में दी मात

स्पेन बना FIFA वर्ल्ड कप का चैंपियन ( Etv Bharat )

FIFA World Cup Final 2026: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से मात दे दी. स्पेन की तरफ से फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा-टाइम में गोल करके अपनी टीम को 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना दिया.