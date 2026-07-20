स्पेन बना FIFA वर्ल्ड कप का चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में दी मात
स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से मात देकर दूसरी बार चैंपियन बन गया.
स्पेन बना FIFA वर्ल्ड कप का चैंपियन (Etv Bharat)
Published : July 20, 2026 at 3:59 AM IST
FIFA World Cup Final 2026: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से मात दे दी. स्पेन की तरफ से फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा-टाइम में गोल करके अपनी टीम को 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना दिया.
इसके साथ अर्जेंटीना टाइटल डिफेंड करने में असफल रही और वो पूरे टूर्नामेंट में एक गोल खाने वाली स्पेन के सामने एक भी गोल नहीं कर सकी.