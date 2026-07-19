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फीफा वर्ल्ड कप 2026: खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के सामने स्पेन की दीवार, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

FIFA World Cup 2026 Fianl: ये अर्जेंटीना का 7वां जबकि स्पेन का दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल मैच है.

FIFA World Cup 2026 Fianl
फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 1:32 PM IST

4 Min Read
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Argentina vs Spain Fianl: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 20 जुलाई (12:30 am) को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी में खेला जाना है. जिसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना पूर्व चैंपियन स्पेन से होगा.

ये अर्जेंटीना का सातवां वर्ल्ड कप फाइनल होगा जबकि स्पेन का दूसरा. मेसी की टीम अर्जेंटीना ने अब तक FIFA वर्ल्ड कप में 19 बार हिस्सा लिया है. जिसमें वो सात बार फाइनल मैच तक पहुंचे हैं और तीन बार-1978, 1986 और 2022 में चैंपियन भी रहे.

वहीं स्पेन ने 17 बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है. जिसमें वो दो बार फाइनल में पहुंचे हैं. इससे पहले उन्होंने 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था. जिसमें उन्होंने नीदरलैंड्स को हराकर अपनी पहली ट्रॉफी भी जीती थी.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें FIFA वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार ही आमने सामने हुई हैं. जब इंग्लैंड में हुए 1966 टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से मात दी थी.

वैसे दोनों देश 14 बार आमने सामने आए हैं. जिसमें दोनों ही टीमें 6-6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे. उनका आखिरी ऑफिशियल मुकाबला मार्च 2018 में मैड्रिड में एक फ्रेंडली मैच था, जिसे स्पेन ने 6-1 से जीता था.

अटैकिंग vs डिफेंस
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच अटैकिंग और डिफेंस की रोचक जंग देखने को मिलेगी. एक ओर जहां टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 19 गोल करने वाली अर्जेंटीना है तो दूसरी तरफ टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाने वाली स्पेन का अभेद डिफेंस.

यह मुकाबला केवल दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग तरीके से फुटबॉल खेलने वाली टीमों का भी है. अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में दबाव के क्षणों से निकलकर जीत हासिल की है, जबकि स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण, मजबूत डिफेंस और सामूहिक खेल के दम पर फाइनल तक का सफर तय किया है.

सेमीफाइनल में शानदार जीत
स्पेन ने सेमीफाइनल में खिताब की सबसे प्रबल दावेदार फ्रांस को 2 -0 से हराकर सबको चौंका दिया. और ये भी बता दिया कि वह किसी भी बड़ी टीम से घबराने वाली टीम नहीं है. वहीं अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से मात दी थी.

मेसी बनाम यमाल
इसके अलावा ये फाइनल लियोनेल मेसी और लैमिन यमाल के बीच मुकाबले के तौर पर भी देखा जा रहा है. फाइनल से पहले मेसी और यमाल की वायरल हुई दो दशक पुरानी तस्वीर ने इसे और रोचक मोड़ दे दिया है जिसमें मेसी बाथटब में 5 महीने के ‘बेबी यमाल’ को नहलाते दिख रहे हैं.

मेसी ने फाइनल से पहले इतना ही कहा, 'अर्जेंटीना अपना सब कुछ झोंक देगी.' वहीं स्पेन के कप्तान रौड्री ने कहा, 'हम विश्व कप जीतने के इरादे से ही आये हैं और हमें खुद पर यकीन है कि हम जीत सकते हैं. हमने दिग्गजों को हराया है और उसी लय को कायम रखना होगा.'

अब देखना यह है कि क्या अर्जेंटीना 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने वाली टीम बनती है या स्पेन 2010 के बाद एक बार फिर इतिहास दोहराने वाली है.

फाइनल मैच कहां देखें?
भारत में टीवी पर अर्जेंटीना बनाम स्पेन 2026 वर्ल्ड कप फाइनल मैच का प्रसारण Zee के नए Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा भारती फैंस डीडी स्पोर्ट्स पर भी महामुकाबले का आनंद ले सकते हैं. लेकिन मैच की लाइव स्ट्रीमिंग केवल Zee5 के ऐप और वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी.

गोल्डन बूट की रेस
मेसी ने टूर्नामेंट में कुल 8 गोल किए हैं. लेकिन फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड प्लेस के मैच में दो गोल करके अपने गोल की संख्या 10 कर ली है. जिससे वो गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं. अब अगर मेसी को इस रेस में आगे निकलना है तो उन्हें फाइनल मैच में कम से कम दो गोल दागने होंगे.

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