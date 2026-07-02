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FIFA वर्ल्ड कप: इंग्लैंड-बेल्जियम और अमेरिका शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंचे

FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में डीआर कांगो, सेनेगल और बोस्निया को हार का सामना करना पड़ा.

इंग्लैंड की कांगो पर रोमांचक जीत
इंग्लैंड की कांगो पर रोमांचक जीत (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 10:22 AM IST

4 Min Read
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FIFA World Cup Round of 32: FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में इंग्लैंड ने कांगो, बेल्जियन ने सेनेगल और अमेरिका ने बोस्निया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. हालांकि तीनों मैच काफी रोमांचक रहे. इंग्लैंड और बेल्जियम पिछड़ने के बाद मैच में वापसी की और बड़ा उलटफेर होने से खुद को बचाया. जबकि 10 खिलाड़ियों वाली USA ने बोस्निया को 2-0 से हराया.

इंग्लैंड की कांगो पर रोमांचक जीत
दूसरे हाफ में कप्तान हैरी केन के दो गोल की मदद से इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हराकर विश्व कप फुटबॉल के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया. इंग्लैंड के लिये सर्वाधिक गोल करने वाले केन ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल दागा. इससे पहले ब्रायन सिपेंगा ने कांगो को हाफ टाइम तक एक गोल की बढ़त दिला के सभी को चौंका दिया था. ऐसा लग रहा था कि जर्मनी और नीदरलैंड के नॉकआउट स्टेज में बाहर होने के बाद, इंग्लैंड भी जल्दी घर लौट सकता है क्योंकि वे एक घंटे से ज्यादा समय तक एक गोल से पीछे चल रहे थे.

इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हराया
इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हराया (AP)

लेकिन केन ने 75वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया, और फिर 86वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर मैच को अपने फेवर में कर लिया. केन के इस विश्व कप में पांच गोल हो गए हैं. अब तक इंग्लैंड के लिये वह 84 गोल कर चुके हैं. 1986 के बाद वर्ल्ड कप में यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने हाफ-टाइम में एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच जीता है और मुश्किल स्थिति से उबरकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है. इस जीत के साथ ही उन्होंने 6 जुलाई को मेक्सिको सिटी स्टेडियम में मेक्सिको के खिलाफ राउंड ऑफ 16 का मुकाबला पक्का कर लिया.

बेल्जियम की सेनेगल के खिलाफ शानदार वापसी
बेल्जियम ने सिएटल स्टेडियम में सेनेगल के खिलाफ लगभग नामुमकिन काम कर दिखाया. मैच खत्म होने में जब सिर्फ पांच मिनट बचे थे, तब 2-0 से पिछड़ने के बावजूद बेल्जियम ने वापसी की और राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली.

बेल्जियम की सेनेगल के खिलाफ शानदार वापसी
बेल्जियम की सेनेगल के खिलाफ शानदार वापसी (AP)

जब मैच 85 मिनट से आगे बढ़ गया और बेल्जियम 2-0 से पीछे था, तो ऐसा लग रहा था कि वे हार जाएंगे. रोमेलु लुकाकू के गोल ने उन्हें उम्मीद दी और फिर यूरी टिएलेमैन्स ने हेडर से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया. उसके बाद जब मैच एक्स्ट्रा-टाइम के आखिर की ओर बढ़ रहा था, तो पेनल्टी की संभावना दिख रही थी, लेकिन अभी और ड्रामा बाकी था. VAR रिव्यू के बाद बेल्जियम को पेनल्टी मिली और टिएलेमैन्स ने उसे गोल में बदलकर जश्न का माहौल बना दिया.

यह दूसरी बार है जब बेल्जियम ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में दो गोल से पिछड़ने के बाद जीत हासिल की है. इससे पहले 2018 के राउंड ऑफ 16 में उन्होंने जापान को 3-2 से हराया था.

सेनेगल ने बेहतर शुरुआत की और 26वें मिनट में बढ़त बना ली. हबीब डियारा ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए रिबाउंड पर गोल किया. दूसरे हाफ की शुरुआत में इस्माइला सार ने सेनेगल की बढ़त को दोगुना कर दिया. लेकिन वो इस बढ़त को बरकरार नहीं रख सके. बेल्जियम अब सिएटल में ही रहेगा और 6 जुलाई को अपना 'राउंड ऑफ 16' मैच मेजबान USA से खेलेगा.

USA ने बोस्निया को हराया
मेजबान अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप में अपना शानदार खेल जारी रखा हुआ है. उन्होंने राउंड ऑफ 32 में बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट के राउंड-ऑफ-16 में जगह बना ली है. अमेरिका की तरफ से फोलारिन बालोगुन और मलिक टिलमैन ने गोल किए. बालोगुन को रेड कार्ड मिलने के कारण USA को खेल के आखिरी 30 मिनट एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद खेलने पड़े, लेकिन उन्होंने मैच में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी. अब राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला बेल्जियम से होगा.

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