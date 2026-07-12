FIFA वर्ल्ड कप 2026: इंग्लैंड चौथी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, नॉर्वे का टूर्नामेंट से बाहर
England vs Norway: इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.
Published : July 12, 2026 at 10:27 AM IST
FIFA World Cup 2026: रविवार को मियामी स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से हरा दिया. जूड बेलिंगहम नें मैच में शानदार दो गोल किए. उन्होंने पहले हाफ के स्टापेज टाइम (45+2) में बराबरी का गोल किया और फिर एक्स्ट्रा टाइम शुरू होने के तीन मिनट बाद ही विजयी गोल दाग दिया.
इस जीत के साथ इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चौथी बार पहुंच गया, जहां उनका मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा, जो स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात देकर यहां पहुंची है.
वहीं दूसरी तरफ से नॉर्वे का सुनहरा सफर खत्म हो गया, जो पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था. इससे पहले वो 1938 और 1998 में 'लास्ट-16' तक का सफर तय किया था और 1994 में USA में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था.
मैच की बात करें तो मियामी स्टेडियम में धीमी शुरुआत के बाद नॉर्वे ने खेल पर पकड़ बनाई, और एंड्रियास श्जेल्डरप के क्रॉस-शॉट ने नॉर्वे को 36वें मिनट में बढ़त दिला दी. इसके बाद इंग्लैंड ने दबाव का सामना किया, लेकिन पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में बेलिंगहम की शानदार दौड़ और बेहतरीन फिनिश से बराबरी हासिल की.
कुछ ही क्षणों बाद हैरी केन ने गेंद को नेट में पहुंचाया, लेकिन ऑफसाइड के कारण गोल को अमान्य करार दिया गया. इसके बाद नॉर्वे के एक गोल किया, जिसको VAR के जरिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि VAR में देखा गया कि कॉर्नर के बाद हालैंड ने इलियट एंडरसन को धक्का दे दिया था. इसके बाद मैच फुल टाइम तके 1-1 से बराबर रहा, जिसके बाद मैच एक्सट्रा टाइम में चला गया.
जिसमें बेलिंगहम ने विजयी गोल किया. उन्होंने सब्स्टीट्यूट मॉर्गन रोजर्स के जोरदार शॉट को नाइलैंड द्वारा छोड़ने के बाद करीब से सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए गोल किया और नॉर्वे के यादगार वर्ल्ड कप सफर का अंत कर दिया.
बेलिंगहम और केन ने वर्ल्ड कप 2026 में छह-छह गोल किए हैं. यह पहली बार है जब इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में कम से कम पांच गोल किए हैं.