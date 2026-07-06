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FIFA वर्ल्ड कप: इंग्लैंड ने मैक्सिको को हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर, नॉर्वे के साथ क्वार्टरफाइनल तय

इस जीत के साथ ही मैक्सिको सिटी स्टेडियम में FIFA वर्ल्ड कप मैचों में मैक्सिको का अजेय रिकॉर्ड भी टूट गया. 1986 FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टरफाइनल में अर्जेंटीना से 2-1 की हार के बाद, 40 सालों में मैक्सिको सिटी स्टेडियम में इंग्लैंड का यह पहला मैच था.

मैक्सिको और इंग्लैंड के बीच यह केवल दूसरा FIFA वर्ल्ड कप मुकाबला था. इससे पहले 1966 में इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज का मैच 2-0 से जीता था और बाद में ट्रॉफी भी जीती थी.

इंग्लैंड दूसरी बार लगातार तीन टूर्नामेंट्स में अंतिम आठ (क्वार्टरफाइनल) में पहुंचा है. इससे पहले वे 1962 (क्वार्टरफाइनल), 1966 (विजेता) और 1970 (क्वार्टरफाइनल) में ऐसा कर चुके हैं.

मैक्सिको सिटी: जूड बेलिंगहम के दो गोल और हैरी केन की पेनल्टी की मदद से इंग्लैंड ने रोमांचक और उतार-चढ़ाव भरे फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मैच में को-होस्ट मैक्सिको को हरा दिया.

ये भी उल्लेखनीय है कि मैक्सिको ने अपने पहले चार वर्ल्ड कप मैचों में कोई गोल नहीं खाया था, लेकिन जूड बेलिंगहम का उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिन्होंने पहले हाफ में 98 सेकंड के अंदर दो गोल किए.

इस हार ने मैक्सिको के फैंस को निराश किया. वे उम्मीद कर रहे थे कि उनका देश 1986 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा, जब उसने आखिरी बार वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी. तब से मैक्सिको आठ बार राउंड ऑफ 16 से बाहर हो चुका है.

इंग्लैंड ने मैक्सिको को हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर (AP)

खराब मौसम के कारण एक घंटे की देरी से शुरू हुआ यह रोमांचक मुकाबला निश्चित रूप से यादगार बन गया, क्योंकि दूसरे हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड के जैरेल क्वांसाह को रेड कार्ड मिलने के बाद इंग्लैंड ने 40 मिनट से ज्यादा समय तक दस खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए जीत हासिल की.

इंग्लैंड की तरफ से बेलिंगहम ने दो गोल और कप्तान हैरी केन ने एक गोल किया जबकि मैक्सिको की तरफ से जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज ने गोल किया. इसके बाद मैक्सिको ने बराबरी का गोल करने के लिए दबाव बनाया, जिससे मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता था, लेकिन इंग्लैंड ने मजबूती से बचाव करके मैच को जीत लिया.

अब इंग्लैंड का क्वाटरफाइनल में सामना नॉर्वे से होगा. जिन्होंने ब्राजील पर 2-1 से शानदार जीत दर्ज करके क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की की.