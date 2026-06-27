ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप: मिस्र 92 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट में, ईरान अब भी रेस में बरकरार, जानें कैसे?

Egypt vs Iran: मिस्र के साथ रोमांचक ड्रॉ के बाद ईरान अभी भी राउंड ऑफ 32 की रेस में बना हुआ है.

मिस्र 92 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट में
मिस्र 92 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट में (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 12:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Egypt vs Iran FIFA World Cup: टूर्नामेंट के ग्रुप G के मैच में ईरान और मिस्र का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. जिसकी वजह से मिस्र ने इतिहास रच दिया और टूर्नामेंट में पहली बार नॉकआउट में पहुंच गया. मिस्र ने 1934 में टूर्नामेंट में डेब्यू करने के 92 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की. मिस्र अपना चौथा वर्ल्ड कप खेल रहा है. इससे पहले वो 1934, 1990, और 2018 में टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं, लेकिन कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सके थे.

मिस्र का नॉकआउट मैच
मिस्र ग्रुप G में बेल्जियम के बाद गोल अंतर के आधार पर पांच अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. जिसके साथ वो अगेल चरण (राउंड ऑफ 32) में पहुंज गए. जहां अब उनका मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 3 जुलाई को रात 11:30 बजे डलास में ऑस्ट्रेलिया से होगा.

मिस्र बनाम ईरान
मिस्र बनाम ईरान (AP)

रोमांचक मैच
ईरान और मिस्र दोनों ने ही मैच की रोमांचक शुरुआत की, लेकिन आखिरी पलों में हुए ड्रामे की वजह से ईरान 'राउंड ऑफ 32' में जगह नहीं बना पाया. मिस्र के लिए महमूद साबेर ने पांचवें मिनट में गोल किया, लेकिन ईरान के रामिन रेजाईयन ने 14वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया. स्कोर 1-1 होने के बाद, दोनों टीमें मौका बनाने की कोशिश कर रही थीं. ज्यादातर समय मिस्र का दबदबा रहा, लेकिन आखिरी 15-20 मिनट में ईरान ने अपने खेल का स्तर बढ़ाया. आखिरी कुछ मिनटों में कई बार गोलपोस्ट की वजह से उनके शॉट गोल में नहीं बदल पाए.

मिस्र बनाम ईरान
मिस्र बनाम ईरान (AP)

लेकिन निर्णायक पल 93वें मिनट में आया, जब रामिन रेजाईयन ने स्टॉपेज टाइम में ईरान के लिए गोल किया और उन्हें लगा कि उन्होंने मैच जिताने वाला गोल कर दिया है. हालांकि, VAR ने बहुत मामूली अंतर से गोल को 'ऑफसाइड' करार दिया और यह मैच का विवादित पल बन गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोग इस फैसले से हैरान थे.

ईरान अब भी रेस में बरकरार
इस मैच के ड्रॉ होने के बावजूद ईरान अभी भी नॉकआउट में पहुंच सकता है, क्योंकि टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें, जो अपने-अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहेंगी, राउंड ऑफ 32 में पहुंचेंगी और ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके ऐसा करने की अच्छी संभावना है. लेकिन अब उनकी किस्मत उनके हाथ में नहीं है और उन्हें दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

ईरान अभी भी राउंड ऑफ 32 की रेस में बना हुआ है
ईरान अभी भी राउंड ऑफ 32 की रेस में बना हुआ है (AP)

अभी वे सबसे अच्छी तीसरे स्थान वाली टीमों की रैंकिंग में छठे स्थान पर हैं. अभी तीन ग्रुप के मैच होने बाकी हैं, और ईरान को जरूरत है कि कम से कम एक और तीसरे स्थान वाली टीम का रिकॉर्ड उनसे खराब हो. ईरान ने ग्रुप स्टेज तीन पॉइंट, जोरो गोल डिफरेंस और तीन गोल के साथ खत्म किया है.

ईरान के आगे बढ़ने का एक आसान समीकरण ये है कि अर्जेंटीना अल्जीरिया को हरा दे. दूसरा समीकरण थोड़ा पेचीदा है. उदाहरण के लिए, घाना को क्रोएशिया को हराना होगा, जबकि पनामा को इंग्लैंड से तीन से ज्यादा गोल के अंतर से हारने से बचना होगा.

अगर ग्रुप J में अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मैच ड्रॉ हो जाता है, डीआर कांगो उज्बेकिस्तान को हरा देता है, और क्रोएशिया घाना के खिलाफ कम से कम एक पॉइंट हासिल कर लेता है, तो ईरान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा.

मिस्र बनाम ईरान
मिस्र बनाम ईरान (AP)

बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट से किया बाहर
बेल्जियम ने ग्रुप G मैच में न्यूजीलैंड को 5-1 से हराया और टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली. वहीं न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई. एल. ट्रॉसार्ड ने दो गोल किए, जबकि केविन डी ब्रुइन, रोमेलु लुकाकू और ए. सालेमेकर्स ने एक-एक गोल किया. न्यूजीलैंड के लिए ई. जस्टी ने एक गोल किया. इस जीत के साथ, बेल्जियम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहे. उन्होंने तीन मैचों में पांच पॉइंट्स और +4 का गोल अंतर हासिल किया.

ये भी पढ़ें

FIFA वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना सबसे छोटा देश

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
EGYPT VS IRAN
IRAN QUALIFICATION SCENARIO
EGYPT INTO KNOCKOUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.