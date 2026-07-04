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फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला नॉकआउट मैच

फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने रचा इतिहास ( AP )