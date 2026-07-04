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फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला नॉकआउट मैच

Egypt vs Australia: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हरा दिया.

फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने रचा इतिहास
फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने रचा इतिहास (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
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FIFA World Cup 2026: मिस्र ने FIFA वर्ल्ड कप में अपनी पहली नॉकआउट जीत हासिल करके इतिहास रच दिया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया, जबकि मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था.

इससे पहले, मिस्र ने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहली जीत दर्ज की थी. अब वे ऑस्ट्रेलिया को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं. जहां उनका सामना लियोनल मेसी की टीम अर्जेंटीना से होगा.

यह तीसरा मौका था जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ा था और वो वर्ल्ड कप में तीन नॉकआउट मैच खेले. लेकिन तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2006 में इटली ने (1-2) और 2022 में अर्जेंटीना ने (1-2) और अब मिस्र ने उन्हें (4-2) से हराया.

मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला नॉकआउट मैच
मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला नॉकआउट मैच (AP)

मिस्र ने मैच में इमाम अशौर के 13वें मिनट में गोल से शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में मोहम्मद हनी के 55वें मिनट में 'ओन गोल' (अपनी ही टीम के गोलपोस्ट में गोल) की वजह से मुकाबला कड़ा हो गया और मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा.

स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराया
इससे पहले खेले गए एक और मैच में स्विट्जरलैंड ने शानदार ऑल-राउंड खेल दिखाते हुए टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली. उन्होंने अल्जीरिया को 2-0 से हराया. ब्रेल एम्बोलो और डैन एनडोये ने मैच में गोल किए. ये स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीते हैं. इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में बोस्निया और हर्जेगोविना और कनाडा को हराया था.

स्विस टीम अब लगातार चौथी बार वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच रही है. जहां उनका मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया से होगा. जो ने घाना का 1-0 से हराकर टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचे हैं.

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