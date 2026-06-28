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FIFA वर्ल्ड कप: DR कांगो को 52 साल बाद मिली पहली जीत, नॉकआउट में बनाई जगह

DR कांगो ने पहली बार नॉकआउट में बनाई जगह ( AP )

FIFA वर्ल्ड कप: DR कांगो को 52 साल बाद मिली पहली जीत (AP)

कांगो 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रहा है. उस समय इस देश को जैरे के नाम से जाना जाता था और यह टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाला पहला सब-सहारा अफ्रीकी देश बना था. अब वे कोलंबिया और पुर्तगाल के बाद नॉकआउट चरण में पहुंच गए हैं. मियामी में कोलंबिया और पुर्तगाल का मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा था.

योआने विसा के दो गोल और फिस्टन मायेले के एक गोल की बदौलत, कांगो ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया. उज्बेकिस्तान पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप K में सबसे नीचे रहने के बाद घर लौट रहा है.

DR Congo in FIFA World Cup: डीआर कांगो ने इस ग्लोबल टूर्नामेंट में एकमात्र मौजूदगी के 52 साल बाद अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीता और पहली बार नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई.

लगातार हार के बाद, पहली बार खेल रहे उज्बेकिस्तान का इरादा अपने तीसरे वर्ल्ड कप मैच में अच्छा नतीजा हासिल करने का था, और उन्होंने अटलांटा स्टेडियम में मैच शुरू होने के सिर्फ 20 सेकंड बाद ही शानदार बढ़त बना ली.

एल्डोर शोमुरोदोव के उस तेज प्रयास को ऑफसाइड करार दिया गया, लेकिन इस फॉरवर्ड ने कुछ ही देर बाद गोल करके गतिरोध तोड़ा. उन्होंने 10वें मिनट में मुश्किल एंगल से शानदार शॉट लगाकर गोल किया और अपने आने वाले 31वें जन्मदिन का जश्न कुछ दिन पहले ही शुरू कर दिया.

DR कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया (AP)

जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, कांगो DR ने दबाव बढ़ाना शुरू किया और 68वें मिनट में विसा ने पेनल्टी स्पॉट से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया. दस मिनट बाद, दो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों ने मिलकर कांगो को बढ़त दिलाई. मेशैक एलिया का शॉट फिस्टन मायले की तरफ मुड़ गया, जिन्होंने उस ढीली गेंद को अब्दुवोहिद नेमातोव के ऊपर से नेट में डाल दिया.

DR कांगो के खिलाड़ी गोल करने के बाद जश्न मनाते हुए (AP)

इंजरी टाइम में विसा ने बॉक्स के किनारे से शानदार फिनिश के साथ अपना दूसरा गोल किया और यह पक्का किया कि कांगो सबसे अच्छे तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर आगे बढ़े. अब 1 जुलाई को अटलांटा में राउंड ऑफ 32 में उनका मुकाबला इंग्लैंड से होगा.