ETV Bharat / sports

फीफा वर्ल्ड कप 2026: मेसी की हैट्रिक, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जीत साथ अपने अभियान का किया आगाज

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जीत साथ अपने अभियान का किया आगाज ( AP )