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फीफा वर्ल्ड कप 2026: मेसी की हैट्रिक, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जीत साथ अपने अभियान का किया आगाज

Argentina vs Algeria: मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीन गोल दागकर अर्जेंटीना को 3-0 से शानदार जीत दिलाई.

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जीत साथ अपने अभियान का किया आगाज
डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जीत साथ अपने अभियान का किया आगाज (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 11:14 AM IST

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FIFA World Cup 2026: कैनसस सिटी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप J के पहले मैच में, लियोनेल मेसी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को अल्जीरिया पर 3-0 से आसान जीत दिला दी.

मैच में तीनों गोल अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी ने किया. जिसके साथ वर्ल्ड कप में उनके गोलों की संख्या 16 हो गई. जो की फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी की. जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम अभी तक सबसे ज्यादा 16 गोल करने का रिकॉर्ड है.

मैच की शुरुआत में मेसी, ग्लोबल स्टेज पर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड से तीन गोल पीछे थे, लेकिन इस मैच के 76 मिनट के अंदर ही वे जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी के बराबर पहुंच गए. खास बात ये भी है कि मेसी ने हैट्रिक के साथ अपने 200वें सीनियर इंटरनेशनल मैच को यादगार बना दिया.

वहीं दूसरी ओर अल्जीरियाई टीम एक भी गोल नहीं कर सकी. टीम की तरफ से अनीस हाज मौसा ने कुछ अच्छे मौके बनाए थे, लेकिन वो उसे गोल में नहीं बदल सके, जिसको उनकी टीम को बिना को गोल किए हार का सामना करना पड़ा.

अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में, मेसी ने अर्जेंटीना को 2021 और 2024 में CONMEBOL कोपा अमेरिका और 2022 में CONMEBOL-UEFA कप ऑफ चैंपियंस का खिताब जीताया. साथ ही, 2022 में अपनी टीम को ऐतिहासिक फीफा विश्व कप जिताकर उन्होंने अपनी विरासत को भी स्थापित किया.

अर्जेंटीना का अगला मैच अब 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ है, जिसमें मेसी के पास वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड को पूरी तरह से अपने नाम करने का मौका मिलेगा. वहीं, अल्जीरिया ग्रुप जे के अगले मैच में जॉर्डन का सामना होगा.

मेसी की हैट्रिक
मेसी की हैट्रिक (AP)

दिन के दूसरे मैच में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से मात दी. जिसमें फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल किए थे. एक और मैच में नार्वे ने ईराक को 4-1 से मात देकर अपने अभियान की शुरुआत की.

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