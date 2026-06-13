FIFA वर्ल्ड कप 2026: कनाडा ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहला पॉइंट हासिल किया
फीफा वर्ल्ड 2026 के दूसरे दिन कनाडा और बोस्निया का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से मात दी.
Published : June 13, 2026 at 9:51 AM IST
टोरंटो: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को को-होस्ट कनाडा और बोस्निया का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा. इस ड्रॉ से कनाडा को वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला पॉइंट मिला, इससे पहले 1986 और 2022 टूर्नामेंट में उन्हें छह हार का सामना करना पड़ा था.
कनाडा को हारने से बचाने का पूरा क्रेडिट सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी काइल लारिन को जाता है, जिन्होंने मैदान पर आने के कुछ ही मिनटों के भीतर गोल करके कनाडा को हार से बचा लिया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.
It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
टोरंटो स्टेडियम में खचाखच भरे घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए, कनाडा पहले हाफ में पिछड़ने के बाद लगातार सातवीं वर्ल्ड कप हार की ओर बढ़ता दिख रहा था. लेकिन लारिन 76वें मिनट में बेंच से मैदान पर उतरे और आते ही असर दिखाया. उन्होंने ठीक दो मिनट बाद बराबरी का गोल किया, जिससे लाल रंग की जर्सी पहने समर्थकों के बीच जश्न का माहौल बन गया. यह गोल कनाडाई फुटबॉल के लिए एक अहम पल था, क्योंकि यह घरेलू धरती पर देश का पहला वर्ल्ड कप गोल था.
वहीं दूसरी तरफ बोस्निया ने 21वें मिनट में अपना पहला गोल करके कनाडा पर बढ़त बना ली थी. जोवो लुकिच ने कॉर्नर से मिले फ्लिक-ऑन को गोल में बदलकर अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया.
Matchday 2 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
बोस्निया का अगला मुकाबला 18 जून को लॉस एंजिल्स में ग्रुप की पसंदीदा टीम स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि कनाडा उसी दिन बाद में वैंकूवर में कतर के खिलाफ खेलेगा, क्योंकि दोनों टीमें अपने ग्रुप B अभियान को जारी रखेंगी.
अमेरिका ने 4-1 से जीता मैच (USA vs Paraguay)
वहीं टूर्नामेंट के दूसरे दिन का दूसरा मैच अमेरिका और पराग्वे के बीच खेला गया. जिसमें मेजबान अमेरिका ने 4-1 से शानदार जीत दर्ज करके FIFA वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शानदार शुरुआत की. शनिवार को खेले गए मचै में अमेरिका की तरफ से फोलारिन बालोगुन ने दो गोल किए, जबकि पराग्वे की तरफ से मौरिसियो ने एक गोल किया.
First edition 👉 23rd edition— FIFA (@FIFAcom) June 13, 2026
The last time USA and Paraguay faced each other at the @FIFAWorldCup was during the first-ever tournament in 1930.
Now, 22 editions later, they're playing each other once again. pic.twitter.com/kH6uZc66Zr
ये भी उल्लेखनीय है कि दोनों टीमें 22 एडिशन के बाद आमने सामने हुईं. पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप में USA और पराग्वे का आमना-सामना 1930 के पहले टूर्नामेंट के दौरान हुआ था. अब, 22 एडिशन के बाद 23वें सीजीन में एक बार फिर ये दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी थीं.