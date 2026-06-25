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ब्राजील ने स्कॉटलैंड को हराया, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका और बोस्निया नॉकआउट स्टेज में पहुंचे

FIFA World Cup 2026 Day 14: कतर, हैती और चेक रिपब्लिक फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए.

साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया
साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 10:34 AM IST

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FIFA World Cup 2026 Day 14: गुरुवार (25 जून) को फीफा वर्ल्ड कप में कुल 6 मैच खेले गए. जिसमें ब्राजील, मोरक्को, कनाडा, साउथ अफ्रीका, बोस्निया और मैक्सिको ने जीत दर्ज की. आईए हर एक मैच पर एक नजर डालते हैं.

ब्राजील ने स्कॉटलैंड को हराया
ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली. स्टार खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने पहले हाफ में ही दो शानदार गोल करके कमाल कर दिया. इसके बाद, दूसरे हाफ में मैथियस कुन्हा ने तीसरा गोल किया.

इन दो गोल के साथ विनिसियस ने एक रिकॉर्ड बनाया है. वे वर्ल्ड कप में ब्राजील के शुरुआती तीनों मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. पिछले 24 सालों में किसी भी ब्राजीलियाई खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया है. स्कॉटलैंड पर जीत के साथ, ब्राजील कुल 7 अंकों के साथ ग्रुप C में शीर्ष पर रहा और नॉकआउट (राउंट ऑफ 32) चरण के लिए क्वालीफाई किया. उसी ग्रुप से मोरक्को भी नॉकआउट चरण में पहुंचा.

हार के बावजूद कनाडा नॉकआउट में पहुंचा
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप B का आखिरी लीग मैच बहुत रोमांचक रहा. इस कड़े मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया. इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ग्रुप में टॉप पर रहा. हालांकि, हार के बावजूद कनाडा की टीम अपने फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गई और एक नया रिकॉर्ड बनाया.

हारने के बावजूद कनाडा 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा. अमेरिका के बाद कनाडा दूसरा ऐसा मेजबान देश बन गया है जिसने सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप स्टेज पार करके वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है. यूनाइटेड स्टेट्स ने भी 1994 में ऐसा ही किया था. राउंड ऑफ 32 में कनाडा का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा.

मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराया
मोरक्को ने अटलांटा में ग्रुप C के मैच में हैती को 4-2 से हराया. इस जीत के साथ, मोरक्को 'राउंड ऑफ 32' (नॉकआउट) स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गया. हालांकि हैती 52 साल के लंबे अंतराल के बाद वर्ल्ड कप के इतिहास में गोल करने में सफल रहा.

बोस्निया ने कतर को हराया
सिएटल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप B लीग मैच में बोस्निया की टीम ने शानदार जीत हासिल की. ​​बोस्निया ने जीत के लिए जरूरी इस मैच में बेहतरीन खेल दिखाया और कतर को 3-1 से हरा दिया. इस जीत के साथ बोस्निया ने नॉकआउट (राउंड ऑफ 32) में पहुंच गया. जबकि कतर की टीम इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

इस मैच में बोस्निया के 18 साल के उभरते हुए खिलाड़ी केरिम अलाजबेगोविच ने पेनल्टी एरिया के बाहर से एक जबरदस्त शॉट लगाकर शानदार गोल किया और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इस गोल के साथ, अलाजबेगोविच (18 साल और 276 दिन) वर्ल्ड कप के इतिहास में पेनल्टी बॉक्स के बाहर से गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. बोस्निया के इस खिलाड़ी ने फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे (19 साल और 207 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 2018 वर्ल्ड कप में बनाया था.

साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को हराया
साउथ अफ्रीका ने ग्रुप A के मैच में साउथ कोरिया को 1-0 से मात देकर पहली बार वर्ल्ड कप के नाकआउट स्टेज में पहुंच गया, जहां उनका मुकाबला कनाडा से होगा. इस ग्रुप का विनर मैक्सिको रहा, जिसने अपने तीनों मैच जीते.

मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को हराया
ग्रुप ए के ही दूसरे मैच में मेजबान मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से हराकर ग्रुप विनर बन गया. इसके साथ चेक रिपब्लिक टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

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