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फीफा वर्ल्ड कप: सबसे छोटे देश 'कुराकाओ' ने वर्ल्ड कप में हासिल किया पहला पॉइंट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 10वें दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिला.

कुराकाओ के गोलकीपर रूम
कुराकाओ के गोलकीपर रूम (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 3:46 PM IST

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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक और दिन रोमांचक फुटबॉल मैच देखने को मिले, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. नीदरलैंड्स ने ग्रुप F के मैच में स्वीडन पर 5-1 की शानदार जीत के साथ दिन की शुरुआत की, जिससे वे स्टैंडिंग में सबसे ऊपर पहुंच गए.

जर्मनी ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की. ​​वे 12 साल के अंतराल के बाद नॉकआउट चरण में पहुंचे. कुराकाओ ने अपने गोलकीपर के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इक्वाडोर को ड्रॉ पर रोककर एक बड़ा उलटफेर किया. वहीं जापान ने ट्यूनीशिया पर 4-0 से जीत के साथ दिन का समापन किया. टूर्नामेंट के 10वें दिन बने रिकॉर्ड पर डालें एक नजर.

इक्वाडोर बनाम कुराकाओ
रविवार (21 जून) को कंसास सिटी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप E मैच में इक्वाडोर और कुराकाओ मैच ड्रॉ (0-0) रहा, जिसके बाद कुराकाओ ने अपना पहला वर्ल्ड कप पॉइंट हासिल करने में सफल हो गया. इसके साथ फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाला सबसे छोटा देश, कुराकाओ एक अद्भुत कहानी का हिस्सा बना. कुराकाओ की कुल आबादी लगभग 1 लाख 56 हजार है जो 444 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है.

मैच में गोलकीपर रूम 15 सेव करके टीम के हीरो बने. इसके साथ वो FIFA वर्ल्ड कप के किसी मैच में गोलकीपर द्वारा किए गए दूसरा सबसे ज्यादा सेव हैं. सबसे ज्यादा 16 सेव का रिकॉर्ड अमेरिका के टिम हॉवर्ड के नाम है, जब उनकी टीम ने 2014 में बेल्जियम से टकराई थी.

इस ड्रॉ के साथ, कुराकाओ, इक्वाडोर और कोटे डी आइवर नॉकआउट चरण में आगे बढ़ने के मौके के साथ अंतिम मैच-डे में प्रवेश करेंगे. जर्मनी पहले ही ग्रुप विजेता के रूप में आगे बढ़ चुका है, जबकि अभी एक मैच बाकी है.

नीदरलैंड्स बनाम स्वीडन
डच टीम ने फीफा वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का अपना ही रिकॉर्ड बराबर कर लिया. 2014 में स्पेन के खिलाफ 5-1 की जीत के बाद से नीदरलैंड्स ने इस मैच में सबसे ज्यादा गोल किए. 1974 में उरुग्वे के खिलाफ जॉनी रेप के बाद, ब्रॉबी अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में दो गोल (ब्रेस) करने वाले नीदरलैंड्स के दूसरे खिलाड़ी बन गए.

जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट
उंडाव 2002 में मिरोस्लाव क्लोज के बाद ऐसे पहले जर्मन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले दो वर्ल्ड कप मैचों में गोल किए हैं. जर्मनी के गोलकीपर नूएर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले गोलकीपर बन गए हैं. उन्होंने फ्रांस के ह्यूगो लोरिस (20) का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्होंने जर्मनी के लिए उवे सीलर के मैचों की संख्या की बराबरी भी की. जर्मन टीम के लिए केवल लोथर मथायस (25) और मिरोस्लाव क्लोज (24) ने ही इससे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच खेले हैं.

ट्यूनीशिया बनाम जापान
जापान ने FIFA वर्ल्ड कप मैच में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की और टूर्नामेंट के एक ही मैच में चार गोल करने वाली पहली एशियाई टीम भी बन गई. दाइची कामाडा ने 3 मिनट 27 सेकंड में जापान का सबसे तेज FIFA वर्ल्ड कप गोल किया.

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