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FIFA वर्ल्ड कप: कोलंबिया ने घाना को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की की

कोलंबिया ने घाना को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की की ( AP )

कोलंबिया ने साफ तौर पर अटैक करने के इरादे से खेलना शुरू किया और विंग्स पर अपनी गति का फायदा उठाते हुए अफ्रीकी डिफेंस के लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दिया. उनकी लगातार कोशिशों का फायदा 14वें मिनट में मिला, जब जॉन एरियास ने लुइस जेवियर सुआरेज के असिस्ट का फायदा उठाते हुए गोल किया.

ग्रुप K में पुर्तगाल से आगे रहने के बाद, कोलंबिया की टीम राउंड ऑफ 32 में घाना की टीम पर भारी पड़ी. जॉन एरियास के पहले हाफ में किए गए गोल ने जीत पक्की कर दी. अब कोलंबिया का राउंड ऑफ 16 में मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जो अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले राउंड में पहुंचा है.

FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अपना विजयी अभियान जारी रखा हुआ है. वो अब तक चार मैच जीत चुके हैं. उन्होंने कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में आखिरी जगह पक्की कर ली.

दूसरे हाफ में, उन्होंने कंट्रोल बनाए रखा, बॉल पर कब्जा रखा और पेनल्टी एरिया में लगातार अटैक करके विरोधी डिफेंस को परेशान करते रहे. घाना के थॉमस पार्टी ने दो मिनट के अंदर ही एक जबरदस्त लॉन्ग-रेंज शॉट से गोल करने की कोशिश की, लेकिन कोलंबियाई समर्थकों के भारी समर्थन के बीच कोलंबियाई टीम ने जल्द ही मैच पर पकड़ बना ली.

चोटिल जॉन कॉर्डोबा की जगह आए सुआरेज दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़े और पेनल्टी एरिया में बॉल पास की, जहां एरियास ने पहली बार में ही बॉल को नेट के निचले कोने में पहुंचा दिया.

हाफ-टाइम तक घाना की किस्मत अच्छी रही कि वे और पीछे नहीं हुए, क्योंकि लुइस डियाज बॉक्स के अंदर से शॉट मारने से चूक गए और लॉरेंस अति-जिगी ने शानदार बचाव करते हुए जोहान मोजिका के नीचे की ओर किए गए हेडर को रोक दिया.

डियाज ने 56वें ​​मिनट में गोल कर दिया था, लेकिन एरियास के क्रॉस को गोल में बदलने के लिए स्ट्रेच करने के बाद उन्हें मामूली रूप से ऑफसाइड करार दिया गया और गोल रद्द कर दिया गया.

कुछ ही देर बाद, कोलंबिया के फॉरवर्ड ने पेनल्टी एरिया के अंदर बिना किसी रुकावट के अति-जिगी की ओर सीधा शॉट मारा. हालांकि, एक ही गोल काफी साबित हुआ, क्योंकि कोलंबियाई खिलाड़ियों ने डिफेंस में मजबूती बनाए रखी और घाना को टारगेट पर कोई भी शॉट नहीं लेने दिया.