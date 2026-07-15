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FIFA वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी: फाइनल मैच से पहले दिखेगा टॉम क्रूज का जलवा

FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्लोजिंग सेरेमनी में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज मुख्य आकर्षण होंगे.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 4:42 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Closing Ceremony: फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए परफॉर्मर्स की लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के साथ ग्लोबल म्यूजिक आइकन जेनिफर हडसन, रॉबी विलियम्स और कई अन्य कलाकार के नाम शामिल हैं.

FIFA की घोषणा के अनुसार, क्लोजिंग सेरेमनी में संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का संगम देखने को मिलेगा, जिसमें पहली बार 48 टीमों वाले FIFA वर्ल्ड कप के यादगार यात्रा का जश्न मनाया जाएगा.

टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मैच के नतीजे से होगा. फैंस को इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल का बेसब्री से इंतजार है.

क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्मर्स
टॉम क्रूज मैच से पहले होने वाले इवेंट में खास तौर पर शामिल होंगे. साथ ही, एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी पुरस्कार विजेता जेनिफर हडसन फीफा विश्व कप 2026 फाइनल से पहले अमेरिका के राष्ट्रगान की एक विशेष प्रस्तुति देंगी.

क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कंफर्म हुए अन्य कलाकारों में रॉबी विलियम्स, इटैलियन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट लॉरा पौसिनी, अमेरिकी सिंगर निकोल शेरजिंगर और इंटरनेट सेंसेशन IShowSpeed ​​जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

हाफ टाइम में भी होगा शो
फाइनल मैच के दौरान सितारों से सजे हाफ-टाइम में भी शो होगा. जिसमें ग्लोबल म्यूजिक आइकन BTS, मैडोना, शकीरा और जस्टिन बीबर 11 मिनट की परफॉर्मेंस देंगे और स्टेडियम में फाइनल देखने आए दर्शकों का मन मोह लेंगे. इस शो में बर्ना बॉय, कंडक्टर गुस्तावो डुडामेल और ग्रैमी-नॉमिनेटेड क्वायर भी कोल्डप्ले के साथ परफॉर्म करेंगे.

क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी?
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 20 जुलाई को (12:30 am) न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. क्लोजिंग सेरेमनी फाइनल मैच शुरू होने से 90 मिनट पहले शुरू होगी.

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