FIFA World Cup: केप वर्डे का वर्ल्ड कप में शानदार आगाज, स्पेनिश टीम से ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड को चौंकाया
FIFA World Cup 2026: मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्पेन के साथ 0-0 से ड्रॉ खेलकर केप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप में शानदार डेब्यू किया.
Published : June 16, 2026 at 10:12 AM IST
Cape Verde vs Spain: फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाली टीम केप वर्डे ने उस समय सबको हैरान कर दिया, जब उन्होंने स्पेन जैसी खतरनाक और मजबूत टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया. जिसकी वजह से वो 0-0 से मैच ड्रॉ करने में सफल रहे और अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में एक पॉइंट्स लेकर इतिहास रच दिया.
केप वर्डे के इस शानदार प्रदर्शन में गोलकीपर वोजिन्हा ने सबसे अच्छा खेल दिखाया और 40 साल की उम्र में मैच के आखिर में स्पेन के जबरदस्त हमलों को नाकाम कर दिया. जिसकी वजह से स्पेन एक गोल भी नहीं कर सका.
स्पेन मौजूदा यूरोपियन चैंपियन है. इस टीम में लामिन यामल जैसा शानदार युवा खिलाड़ी भी है. लेकिन वो पहले हॉफ में मैच खेलने नहीं उतरे, दूसरे हाफ में यामल मैदान पर जरूर उतरे, लेकिन उनके आने के बावजूद स्पेन जीत हासिल नहीं कर सका. केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा मैच के हीरो रहे, जिन्होंने पूरे खेल के दौरान सात गोल बचाकर स्पेन को गोल करने से रोके रखा.
केप वर्डे ने पूरे 90 मिनट तक अनुशासित खेल दिखाया और पूरे मैच में सिर्फ एक फाउल किया. दूसरी ओर, स्पेन ने बॉल पर कब्जा तो रखा लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और अफ्रीकी टीम पर दबाव बनाने के लिए शुरुआती मौके नहीं बना पाए.
कौन हैं वोजिन्हा?
40 वर्षीय वोजिन्हा का जन्म केप वर्डे के मिंडेलो में जोसिमार होजे एवोरा डायस में हुआ. वो अभी पुर्तगाली क्लब चावेस के लिए खेल रहे हैं. लगभग 15 साल के अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ टूर्नामेंट में आए थे. फिर भी, 2012 से केप वर्डे का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, वह कभी भी फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर नहीं खेले थे. इस दौरान वोजिन्हा अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार खेलते रहे और केप वर्डे के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई.
40 साल की उम्र में वोजिन्हा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. उनसे ज्यादा उम्र के केवल मिस्र के पूर्व गोलकीपर एस्साम अल-हदारी थे, जो 2018 के टूर्नामेंट में 45 साल के थे.
Essa defesa do goleiro de Cabo Verde que segurou o empate com a Espanha. pic.twitter.com/ynSgZtiTgs— Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 16, 2026