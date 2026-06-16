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FIFA World Cup: केप वर्डे का वर्ल्ड कप में शानदार आगाज, स्पेनिश टीम से ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड को चौंकाया

केप वर्डे का वर्ल्ड कप में शानदार आगाज ( AP )