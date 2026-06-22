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फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर, केप वर्डे ने पूर्व चैंपिनय उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोका

Cape Verde vs Uruguay: अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही केप वर्डे ने स्पेन के बाद उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोक दिया.

केप वर्डे ने पूर्व चैंपिनय उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोका
केप वर्डे ने पूर्व चैंपिनय उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोका (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 9:55 AM IST

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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे ने एक और बड़ा उलटफेर कर दिया है. इस बार उन्होंने पूर्व वर्ल्ड कप विजेता उरुग्वे के खिलाफ ड्रॉ खेला. मियामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने हाफ-टाइम में पिछड़ने के बाद वापसी की और उरुग्वे को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया. इससे पहले केप वर्डे ने स्पेन के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर सबको चौंका दिया था.

मैच की बात करें तो एक समय केप वर्डे ने उरुग्वे पर चौंकाने वाली बढ़त भी बना ली थी जब टेल्मो अर्कांजो को फ्री-किक मिली और केविन पिना ने 34 गज की दूरी से 21वें मिनट में गेंद को गोल में बदल दिया. हालांकि उरुग्वे ने ब्रेक से पहले 44वें मिनट में गोल करके मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया. ये गोल मैक्सी अराउजो ने किया.

इसके बाद उरुग्वे के अगस्टिन कैनोबिओ ने इंजरी टाइम में एक और गोल करके अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी. लेकिन 61वें मिनट में ही केप वर्डे के खिलाड़ी वरेला ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद उरुग्वे का मैच पर दबदबा जरूर रहा, लेकिन वे केप वर्डे के शानदार डिफेंस को नहीं तोड़ पाए.

केप वर्डे के नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ीं
केप वर्डे ने ग्रुप H में अपना दूसरा पॉइंट हासिल करके नॉकआउट चरण में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बढ़ा ली हैं. अब अफ्रीकी द्वीप देश का सामना अगले शनिवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में सऊदी अरब से होगा, जिसे रविवार को स्पेन ने 4-0 से हराया था. उन्हें पता है कि जीत से उन्हें अंतिम-32 में जगह मिल जाएगी. हालांकि, दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे के आगे बढ़ने की उम्मीदें खतरे में पड़ गई है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद, उन्हें एक बार फिर कम रैंकिंग वाली टीम ने रोक दिया.

ग्रुप H का पॉइंट्स टेबल
ग्रुप H का पॉइंट्स टेबल (Etv Bharat)

केप वर्डे के कोच ने क्या कहा?
केप वर्डे के कोच बुबिस्टा ने कहा, 'मैं टीम और अपने सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमने किस तरह पूरे दिल से खेला. हमने बहुत मुश्किल हालात में मैच खत्म किया, क्योंकि कई खिलाड़ी पहले से ही क्रैम्प (मांसपेशियों में खिंचाव) से जूझ रहे थे. लेकिन हमारी टीम पूरे समय हिम्मत के साथ खेली और हमेशा मैच जीतने की कोशिश करती रही, और इससे हमें बहुत खुशी है. हमें अपने सभी खिलाड़ियों पर भरोसा है. हम हमेशा बदलाव करते रहते हैं, और हमारी टीम जीतने की इच्छा और अच्छी रणनीति के साथ मैच खेलती है. आज हमने जो हासिल किया, उससे हमें खुश होना चाहिए.'

वर्ल्ड कप में पहली बार
यह वर्ल्ड कप इतिहास का पहला ऐसा मैच भी था जिसमें दोनों टीमों के शुरुआती गोलकीपर 40 साल से ज्यादा उम्र के थे. उरुग्वे के मुसलेरा, जो अपना 18वां वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे, 16 जून को 40 साल के हो गए. जबकि केप वर्डे के वोजिन्हा भी 40 साल के हैं. मैच खत्म होने की सीटी बजने के बाद वोजिन्हा ने दर्शकों का अभिवादन किया, जबकि उनके साथी खिलाड़ी केप वर्डे के उन प्रशंसकों के पास दौड़े जो स्टेडियम से बाहर निकलते हुए ऐसे नाच-गा रहे थे मानो जीत का जश्न मना रहे हों.

केप वर्डे ने पूर्व चैंपिनय उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोका
केप वर्डे ने पूर्व चैंपिनय उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोका (AP)

वोजिन्हा के लिए खास पल
केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा के लिए यह एक और खास पल था. स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वे टूर्नामेंट के उभरते हुए स्टार बन गए. रविवार के मैच के दौरान 40 वर्षीय गोलकीपर की मां भी स्टेडियम में मौजूद थीं. वे स्पेन के खिलाफ केप वर्डे के शुरुआती ड्रॉ मैच में शामिल नहीं हो पाई थीं क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिल सका था.

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