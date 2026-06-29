FIFA वर्ल्ड कप: दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट से हूई बाहर, कनाडा ने राउंड ऑफ 32 में 1-0 से हराया
FIFA World Cup Round of 32: यूस्टाकियो के स्टॉपेज-टाइम में किए गए शानदार गोल ने को-होस्ट कनाडा को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया.
Published : June 29, 2026 at 11:02 AM IST
लॉस एंजिल्स: हाल की FIFA वर्ल्ड रैंकिंग में 30वें स्थान पर मौजूद कनाडा टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लास्ट-16 में पहुंच गई है. उन्होंने 29 जून को टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से मात दी.
स्टीफन यूस्टाकियो के आखिरी पलों में गोल करके को-होस्ट कनाडा को अगले राउंड में पहुंचा दिया. जहां अब उनका सामना ह्यूस्टन स्टेडियम में नीदरलैंड्स-मोरक्को मैच की विजेता से होगा.
प्रतिभाशाली और जोश से भरी दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ यह एक कड़ा मुकाबला था, लेकिन कनाडा ने पूरे मैच में बेहतर मौके बनाए और यूस्टाकियो ने स्टॉपेज-टाइम में विजयी गोल दागा.
इनमें से कोई भी टीम पहले कभी नॉकआउट चरण में नहीं पहुंची थी. कनाडा ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में पहले ही कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ली थीं, जिनमें FIFA वर्ल्ड कप में अपना पहला पॉइंट और पहली जीत हासिल करना शामिल है. अब, राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की करने के बाद, कनाडा के पास अपने शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और विश्व मंच पर खुद को और मजबूत करने का मौका है.
स्टॉपेज टाइम में हारा दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने लॉस एंजिल्स स्टेडियम में पहले हाफ में कुछ बेहतरीन खेल दिखाए, लेकिन आखिरी बॉल पर वे चूक गए. हाफ-टाइम से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका को दो बार गोल करने से रोका गया. ऑब्रे मोदिबा ने मोइस बॉम्बिटो के हेडर को गोल-लाइन से दूर किया, जबकि रोनवेन विलियम्स ने शानदार बचाव करते हुए ताजोन बुकानन को गोल करने से रोका.
मैच दोबारा शुरू होने के बाद कनाडा ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया. तानी ओलुवासेयी के शॉट को विलियम्स ने शानदार ढंग से रोका, और इससे पहले कि अटैकर रिबाउंड पर गोल कर पाता, मबेकेजेली मबोकाजी ने गेंद को पीछे धकेल दिया.
75वें मिनट में जब अल्फोंसो डेविस मैदान पर उतरे तो दर्शकों का उत्साह बढ़ गया. उन्होंने अपनी गति और चालाकी से दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरा पैदा किया. हालांकि, यूस्टाकियो ने ही मैच का फैसला किया. उन्होंने स्टॉपेज टाइम में बॉक्स के किनारे पर उछलती हुई गेंद को सही ढंग से नियंत्रित किया और निचले कोने में गोल दाग दिया.
सबसे उम्रदराज कोच
दक्षिण अफ्रीका पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचने के बाद गर्व के साथ घर लौटेगा. इसके साथ दक्षिण अफ्रीका के कोच ह्यूगो ब्रूस, 74 साल और 79 दिन की उम्र में, नॉकआउट चरण के इतिहास में सबसे उम्रदराज कोच बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्कर टबारेज के नाम था, जो 2018 के क्वार्टर फाइनल में उरुग्वे की टीम को आगे ले जाते समय 71 साल के थे.
टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 का दूसरा मैच आज रात 10:30 बजे जापान और ब्राजील के बीच खेला जाएगा.