फीफा वर्ल्ड कप: ब्राजील के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, नेमार इस मैच से उतरेंग मैदान में, कोच ने किया कंफर्म
34 साल के नेमार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेल सके हैं.
Published : June 20, 2026 at 4:25 PM IST
FIFA World Cup 2026: ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने कंफर्म किया है कि नेमार स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील के आखिरी ग्रुप C मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. नेमार की उपलब्धता FIFA वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने की कोशिश कर रही पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी.
34 साल के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने 17 मई को सैंटोस के लिए खेलते हुए दाहिने पैर की पिंडली में चोट लगने के बाद से ब्राजील का कोई मैच नहीं खेला है. नेमार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में टीम के साथ जरूर हैं, लेकिन वो मोरक्को के खिलाफ शुरुआती मैच-जो 1-1 से ड्रॉ रहा-में नहीं खेल पाए थे और फिलाडेल्फिया में हैती के खिलाफ 3-0 की जीत के दौरान भी टीम से बाहर रहे थे.
The latest standings for Group C and D! 📈#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
हैती पर जीत के बाद हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने कंफर्म किया कि नेमार ब्राजील के अगले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. एंसेलोटी ने कहा, 'नेमार कल अकेले ट्रेनिंग करेंगे और सोमवार को बाकी टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे. वह स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.'
नेमार ने अभी तक टीम के साथ पूरी ट्रेनिंग नहीं की है, उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में पिंडली की चोट की स्थिति जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाए थे और वे अकेले ही रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजर रहे हैं.
ब्राजील का एक और खिलाड़ी चोटिल
ब्राजील को एक और चोट का झटका लगा क्योंकि हैती के खिलाफ जीत के दौरान पहले हाफ में राफिन्हा को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा. मैच के बाद एंसेलोटी ने माना कि समस्या कितनी गंभीर है, यह अभी साफ नहीं है. कोच ने कहा, 'हमें उनका मूल्यांकन करना होगा. हमें अभी उनके चोट की गंभीरता का पता नहीं है.' राफिन्हा की फिटनेस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में ब्राजील को अपने अटैकिंग फॉरवर्ड की जरूरत होगी.
Three goals and three points for Brazil! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ब्राजील ने तीन गोल किए
अपनी दूसरे ग्रुप मैच में ब्राजील ने हैती के खिलाफ तीन गोल किए, जिसमें मैथियस कुन्हा ने दो गोल किए और विनीसियस जूनियर ने भी एक गोल किया, जिससे टीम ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की और ग्रुप C में आगे बढ़ने की अपनी उम्मीदों को काफी ज्यादा मजबूत किया.
नेमार के सबसे ज्यादा गोल
नेमार अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 129 मैचों में 79 गोल किए हैं और वे अपना चौथा वर्ल्ड कप खेलेंगे. ब्राजील का अगला और आखिरी ग्रुप मैच बुधवार को मियामी गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ है. जिसमें राफिना की मौजूदगी अनिश्चित होने के कारण इस मैच में नेमार की अहम भूमिका होने की संभावना है.