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FIFA वर्ल्ड कप: मैच के आखिरी मिनट में दागा गोल, ब्राजील की जापान पर रोमांचक जीत

आखिरी मिनट में गोल दागकर ब्राजील ने जापान से जीता मैच ( AP )

मैच में काइशु सानो ने 29वें मिनट में जापान को बढ़त दिलाई, जिसके बाद 56वें ​​मिनट में कैसिमिरो ने ब्राजील के लिए बराबरी का गोल किया. इसके बाद मार्टिनेली ने अपना जादू दिखाया और जीत पक्की कर दी.

राउंड ऑफ 32 का यह मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम की ओर बढ़ता दिख रहा था क्योंकि रेगुलर टाइम और छह मिनट के एक्स्ट्रा टाइम की शुरुआत तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं. लेकिन मार्टिनेली के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने मैच के आखिरी मिनट में शानदार गोल किया और टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम ब्राजील को अगले दौर में पहुंचा दिया.

FIFA World Cup 2026: सोमवार (29 जून) को ह्यूस्टन स्टेडियम में FIFA वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मैच में पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराया. गैब्रियल मार्टिनेली ने स्टॉपेज टाइम के आखिरी मिनट में विजयी गोल किया, जिससे ब्राजील ने शानदार वापसी करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

ब्राजील के पास गेंद पर 55 प्रतिशत पजेशन था और उन्होंने गोल पर 19 शॉट लगाए, जबकि जापान ने केवल पांच शॉट लगाए. उनके सात शॉट टारगेट पर थे, जबकि प्रतिद्वंद्वी टीम के केवल दो शॉट टारगेट पर थे. उन्होंने उस टीम के खिलाफ शानदार डिफेंस किया जिसने पूरी ताकत लगा दी थी और पहले हाफ में दबदबा बनाए रखा था.

हाफ-टाइम तक जापान जीत का सपना देख रहा था, जिसकी वजह काइशु सानो का शानदार गोल था. उन्होंने एक कमजोर पास का फायदा उठाया, ब्राजीलियाई डिफेंस की खाली जगह में तेजी से आगे बढ़े और दाहिने पैर से शॉट मारकर जापान के लिए अपना पहला गोल किया.

ह्यूस्टन स्टेडियम, जो ज्यादातर पीले रंग में रंगा हुआ था, बराबरी के गोल का इंतजार कर रहा था. दो करीबी मौकों के बाद तीसरे शानदार हेडर ने ब्राजील को बराबरी दिलाई. गैब्रियल मैगलहेस के सटीक पास पर कासेमिरो ने यह गोल किया.

खेल के आखिरी पलों में जापान ने घुटने टेक दिए. गुइमारेस ने मार्टिनेली को गेंद दी, जिन्होंने सुजुकी को छकाते हुए गोल किया और ब्राजील में जश्न का माहौल बन गया. इसके साथ ही, ब्राजील का छठा खिताब जीतने का अभियान जारी है, जबकि जापान को नॉकआउट राउंड में अपनी पहली जीत के लिए अभी और इंतजार करना होगा.