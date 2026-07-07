ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप: बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर

बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर ( AP )