ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप 2026: अवॉर्ड विनर्स की देखें पूरी लिस्ट, हारकर भी एम्बाप्पे ने जीता बड़ा पुरस्कार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अवॉर्ड विनर्स की लिस्ट में स्पेन के खिलाड़ियों का ही जलवा रहा. तीन अवॉर्ड स्पेनिश खिलाड़ियों को मिले.

स्पेन के तीन खिलाड़ियों को मिला बड़ा अवॉर्ड
स्पेन के तीन खिलाड़ियों को मिला बड़ा अवॉर्ड (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 8:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Award Winners List: स्पेन ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है. उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत अर्जेंटीना को 1-0 से हराया.

2010 के बाद अपना पहला और कुल मिलाकर दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतकर स्पेन ने टूर्नामेंट का समापन किया. मैच के बाद अवॉर्ड सेरेमनी हुई, जिसमें स्पेन के कप्तान रोड्री और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों ने बड़े अवॉर्ड जीते. हालांकि एम्बाप्पे फाइनल मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन FIFA वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा.

एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट जीता
किलियन एम्बाप्पे ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए गोल्डन बूट जीता है. उन्होंने कतर 2022 में जीते गए टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर का खिताब बरकरार रखा है. एम्बाप्पे ने इस टूर्नामेंट में कुल 10 गोल किए. कतर 2022 में आठ गोल करके टॉप स्कोरर बनने के बाद, एम्बाप्पे वर्ल्ड कप गोल्डन बूट दो बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

स्पेन के कप्तान रोड्री ने गोल्डन बॉल जीता
वहीं गोल्डन बॉल का अवॉर्ड स्पेन के शानदार मिडफील्डर रोड्री ने जीता. यह अवॉर्ड FIFA वर्ल्ड कप के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' को दिया जाता है. रोड्री ने स्पेनिश टीम के लिए सभी आठ मैचों में मिडफील्ड में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को अपना दूसरा ग्लोबल खिताब जिताने में मदद की.

उन्होंने जीत के सफर में स्पेन के सभी मैचों में हिस्सा लिया. इस गर्मी में हुए टूर्नामेंट में किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में उन्होंने सबसे ज्यादा पास पूरे किए, सबसे ज्यादा दूरी तय की और सबसे ज्यादा बार खेल में शामिल रहे. फाइनल मैच में, 30 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 105 में से 101 पास पूरे किए. पूरे टूर्नामेंट के दौरान, अपने डिफेंडर्स की मदद करने में उनकी समझदारी भरी भूमिका के कारण ही स्पेन आठ मैचों में केवल एक गोल खा सका.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 अवॉर्ड विनर्स की लिस्ट

  • गोल्डन बॉल - रोड्री (स्पेन)
  • गोल्डन बूट - किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
  • गोल्डन ग्लव्स - उनाई सिमोन (स्पेन)
  • यंग प्लेयर अवॉर्ड - पाउ कुबारसी (स्पेन)
  • 'मैन ऑफ द मैच' - फेरान टोरेस (स्पेन)
  • FIFA फेयर प्ले ट्रॉफी - नीदरलैंड्स

स्पेन ने 16 साल बाद इतिहास दोहराया
स्पेन ने अपना दूसरा खिताब जीता, जो 2010 में अपने पहले खिताब के बाद 16 साल में आया. खास बात यह है कि स्कोरलाइन (1-0) वही थी जिससे उन्होंने 2010 में नीदरलैंड्स को हराकर खिताब जीता था.

अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में स्पेन का खेल के ज्यादा समय दबदबा रहा, लेकिन वे रेगुलर टाइम (90 मिनट) में गोल नहीं कर पाए. उन्होंने अर्जेंटीना की टीम को कोई मौका नहीं दिया, लेकिन अपने बनाए मौकों को गोल में नहीं बदल पाए.

मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया और फिर फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में विनिंग गोल किया. खास बात यह है कि 16 साल पहले खेले गए फाइनल में भी स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके जीत हासिल की थी.

ये भी पढ़ें

स्पेन बना FIFA वर्ल्ड कप का चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में दी मात

FIFA वर्ल्ड कप: स्पेन दूसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, जानें किस टीम के पास है सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन का खिताब

फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन पर पैसों की हुई बारिश, जानें मेसी की टीम को कितने करोड़ मिले?

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 GOLDEN BOOT
GOLDEN BALL WINNERS
FIFA WORLD CUP 2026 AWARD
FIFA WORLD CUP AWARD WINNERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.