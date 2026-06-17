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फीफा वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रिया ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप में दर्ज की पहली जीता, जॉर्डन को 3-1 से दी मात

ऑस्ट्रिया ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही जॉर्डन की टीम को तीन गोल के अंतर से हराकर अपने अभिया की शुरुआत की.

ऑस्ट्रिया ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप में जीता मैच
ऑस्ट्रिया ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप में जीता मैच (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 3:18 PM IST

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Austria vs Jordan FIFA 2026: ऑस्ट्रिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जॉर्डन की टीम को 3-1 से हराकर 36 साल बाद अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत दर्ज की. इसके साथ ऑस्ट्रेयान ने बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की.

ऑस्ट्रिया के लिए रोमानो श्मिड और मार्को अर्नाउटोविच ने गोल किए, जबकि जॉर्डन के याजान अल-अरब के 'ओन गोल' (अपनी ही टीम के खिलाफ गोल) से ऑस्ट्रेया के गोलों की संख्या तीन हो गई. जॉर्डन के लिए एकमात्र गोल अली ओल्वान ने किया.

श्मिड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 21वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़त दिलाई. जेवर श्लागर ने श्मिड को पास दिया और ऑस्ट्रियाई स्ट्राइकर ने पेनल्टी एरिया के किनारे से दाएं पैर से शॉट मारकर गोल किया. जॉर्डन ने अली ओल्वान के गोल से जवाब दिया, उन्होंने 50वें मिनट में काउंटर-अटैक के दौरान बॉक्स में लंबी दौड़ लगाकर बराबरी का गोल किया.

इसके बाद मुकाबला दूसरे हाफ में रोमांचक हो गया. ऐसा लगा कि ऑस्ट्रिया बढ़त बना लेगा क्योंकि अर्नाउटोविच ने कॉर्नर किक को गोल में बदल दिया था, लेकिन मैच रेफरी ने इसे हैंडबॉल करार देते हुए गोल को खारिज कर दिया.

ऑस्ट्रिया को थोड़ी देर बाद एक और कॉर्नर किक मिली और वो किक 76वें मिनट में डिफेंडर याजान अल-अरब से टकराकर गेंद गोल में चली गई, जिससे ऑस्ट्रिया को 2-1 की बढ़त मिल गई. इसके बाद ऑस्ट्रिया के अर्नाउटोविच ने स्टॉपेज टाइम में पेनल्टी को गोल में बदलकर 3-1 से जीत पक्की कर दी.

1990 के बाद पहली जीत
ऑस्ट्रिया के लिए यह एक अहम जीत थी, क्योंकि 1990 में ग्रुप-स्टेज मैच में अमेरिका को हराने के बाद टूर्नामेंट में यह उनकी पहली जीत थी. वहीं जॉर्डन अपने वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में जीत हासिल करने वाला पहला देश नहीं बन सका. ऐसा आखिरी बार 2002 में सेनेगल ने उस समय की मौजूदा चैंपियन फ्रांस को हराकर किया था.

इससे पहले इसी ग्रुप J के एक दूसरे मैच में अल्जीरिया को अर्जेंटीना के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था. अर्जेंटीना, अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया जैसी टीमों के एक ही ग्रुप में होने से ग्रुप J का समीकरण दिलचस्प हो सकता है. दिन के मैच में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से मात दी. जिसमें फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल किए थे. एक और मैच में नार्वे ने ईराक को 4-1 से मात देकर अपने अभियान की शुरुआत की.

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