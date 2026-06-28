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फीफा वर्ल्ड कप: ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया नॉकआउट में, ईरान वर्ल्ड कप से बाहर

सासा कलाज्जिक ने आखिरी पलों में बराबरी का गोल किया, जिससे ऑस्ट्रिया ग्रुप J में अल्जीरिया को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर रहा. खास बात यह है कि ऑस्ट्रिया 1982 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ा है, जबकि अल्जीरिया 2014 के बाद दूसरी बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा है.

FIFA World Cup 2026: शनिवार रात ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के बीच वर्ल्ड कप के ग्रुप-स्टेज के आखिरी मैच में रोमांचक 3-3 का ड्रॉ हुआ. यह नतीजा दोनों टीमों के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि दोनों टीमें नॉकआउट राउंड (राउंड ऑफ 32) में पहुंच गईं, जबकि ईरान टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के ग्रुप विनर के तौर पर पहले ही जगह पक्की करने के बाद, ऑस्ट्रिया रनर-अप के तौर पर आगे बढ़ा और अब 3 जुलाई को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में उसका मुकाबला स्पेन से होगा. वहीं, अल्जीरिया तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के तौर पर आगे बढ़ा और उसका राउंड ऑफ 32 में 3 जुलाई को वैंकूवर में स्विट्जरलैंड से होगा.

ईरान वर्ल्ड कप से बाहर

ईरान की किस्मत का फैसला ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के मैच पर था. अगर इस मैच में हार या जीत का नतीजा आता तो ईरान तीसरे नंबर पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंच जाता. लेकिन मैच 3-3 से ड्रॉ रहा जिससे दोनों टीमों नॉकआउट में पहुंच गई और ईरान वर्ल्ड कप में एक भी मैच हारे बिना टूर्नामेंट से बाहर हो गया. ईरान ग्रुप G में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ था. जिसमें से बेल्जियम और मिस्र नॉकआउट में पहुंचने में सफल रहे, जबकि न्यूजीलैंड और ईरान बाहर हो गए.

ईरान वर्ल्ड कप से बाहर (Screengrab from FIFA)

तीसरे स्थान पर रहने वाली क्वालिफाई करने वाली टीमें टॉप 8 में ईरान 9वें नंबर पर रही. उसके मैच में कुल तीन पॉइंट्स थे जबकि गोल डिफ्रेंस जीरो था, जिसकी वजह से वो नॉकआउट में नहीं पहुंच सके.

तीसरे स्थान पर रहकर क्वालिफाई करने वाली टीमें टॉप 8 टीम: डीआर कांगो, स्वीडन, घाना, इक्वाडोर, बोस्निया और हर्जेगोविना, अल्जीरिया, पराग्वे, सेनेगल.