FIFA वर्ल्ड कप: आखिरी 10 मिनट में 3 गोल दागकर अर्जेंटीना की क्वार्टरफाइनल में शानदार एंट्री
Argentina vs Egypt: अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 से हराकर क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की की.
Published : July 8, 2026 at 10:13 AM IST
FIFA World Cup 2026 Argentina vs Egypt: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मैच में, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और 3-2 से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.
इस मैच में लियोनेल मेसी ने एक गोल में मदद की और खुद भी एक गोल किया, जबकि एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम में विजयी गोल दागा. वहीं मिस्र के लिए यासर इब्राहिम ने 15वें मिनट में और मुस्तफा जिको ने 62वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को 0-2 से पीछे कर दिया था.
जिसकी वजह से मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था. लेकिन मेसी ने अपना जादू दिखाया. पहले उन्होंने हमला शुरू किया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की. फिर 83वें मिनट में खुद भी गोल किया, जिसके साथ स्कोर 2-2 हो गया. इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत पक्की कर दी और स्कोर 3-2 कर दिया.
गोल्डन बूट की रेस
मैच में मेसी ने एक गोल किया, जिसके साथ जारी टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या 8 हो गई और वो गोल्डन बूट की रेस में पहले नंबर पर पहुंच गए. उनके पीछे फ्रांस के एम्बाप्पे और नॉर्वे के हालैंड हैं. जिन्होंने 7-7 गोल किए हैं.
मिस्र के कोच ने FIFA की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
हार के बाद मिस्र के हेड कोच होसाम हसन ने टूर्नामेंट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. हसन का कहना था कि कई अहम फैसले उनकी टीम के खिलाफ गए, जिसमें VAR रिव्यू के बाद एक गोल को रद्द करना और अर्जेंटीना के विजयी गोल से पहले पेनल्टी की अपील पर रिव्यू न करना शामिल है.
मिस्र के कोच ने कहा कि नतीजे पर पिच पर हुई घटनाओं के अलावा अन्य कारकों का भी असर पड़ा. उन्होंने यह भी इशारा किया कि शायद मेस्सी और अर्जेंटीना को टूर्नामेंट में बनाए रखने की इच्छा थी. हसन ने कहा, 'हम मौजूदा चैंपियन से बेहतर दिखे - हर मामले में बेहतर - लेकिन नतीजे पर पिच के अंदरूनी और पिच के बाहर के बाहरी कारकों का असर पड़ा, शायद वे विश्व चैंपियन को प्रतियोगिता में बनाए रखना चाहते थे. शायद वे चाहते थे कि मेस्सी दौड़ में बने रहें. फुटबॉल में कभी-कभी तकनीकी पहलुओं से परे बाहरी कारक भी काम करते हैं۔ विश्व चैंपियन को हर स्तर पर समर्थन मिला.'
स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराया
टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 के आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार FIFA वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. जहां उनका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल
- फ्रांस बनाम मोरक्को
- स्पेन बनाम बेल्जियम
- नॉर्वे बनाम इंग्लैंड
- अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड