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FIFA वर्ल्ड कप 2026: अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला

अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराया ( AP )

Argentina vs Switzerland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया. फुल टाइम में स्कोर 1-1 से बराबर रहने की वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, जिसमें मौजूदा चैंपियन ने 2 गोल दागकर मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया. स्विट्जरलैंड को दूसरे हाफ में रेड कार्ड मिला, जिसके बाद वे 10 खिलाड़ियों के साथ खेले और मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक ले गए. हालांकि, एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से कुछ मिनट पहले उनकी डिफेंस लाइन टूट गई और अर्जेंटीना ने दो गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.