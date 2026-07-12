FIFA वर्ल्ड कप 2026: अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला
Argentina vs Switzerland: अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई.
Published : July 12, 2026 at 9:40 AM IST
Argentina vs Switzerland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया. फुल टाइम में स्कोर 1-1 से बराबर रहने की वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, जिसमें मौजूदा चैंपियन ने 2 गोल दागकर मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया.
स्विट्जरलैंड को दूसरे हाफ में रेड कार्ड मिला, जिसके बाद वे 10 खिलाड़ियों के साथ खेले और मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक ले गए. हालांकि, एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से कुछ मिनट पहले उनकी डिफेंस लाइन टूट गई और अर्जेंटीना ने दो गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
नॉर्वे को हराकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचा
इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जूड बेलिंगहम के शानदार दो गोल की बदौलत इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब इंग्लैंड FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में चौथी बार खेलने की तैयारी कर रहा है, जहां उनका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा. बेलिंगहम और कप्तान हैरी केन ने वर्ल्ड कप 2026 में छह-छह गोल किए हैं. यह पहली बार है जब इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में कम से कम पांच गोल किए हैं.