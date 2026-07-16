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अर्जेंटीना फुटबॉल टीम पर लगेगा जुर्माना? इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में की बड़ी गलती

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल जीतने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने फॉकलैंड बैनर के साथ जश्न मनाया.

इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद अर्जेंटीनी खिलाड़ियों का जश्न
इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद अर्जेंटीनी खिलाड़ियों का जश्न (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 12:40 PM IST

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अटलांटा: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के मैच में कोई न कोई घटना जरूर घटती है. कभी रेफरी पर अर्जेंटीना का साथ देना का आरोप लगता है तो कभी फीफा पर मेसी की टीम को फेवर देने का आरोप लगता है. जैसा की क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना से हारने के बाद मिस्र के कोच ने रेफरी और फीफा पर लगाया था.

अर्जेंटीना पर लगेगा जुर्माना?
लेकिन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में ये मामला बिल्कुल उलट गया है, क्योंकि अब अर्जेंटीनी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना लगने का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत का जश्न एक ऐसा बैनर लेकर मनाया, जो फॉकलैंड द्वीप पर उनके देश के दावे का समर्थन करता है. जीत के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने 'Las Malvinas son Argentinas' (फॉकलैंड अर्जेंटीना के हैं) लिखा हुआ बैनर लेकर जश्न मनाया और फिर उसे पिच पर ही छोड़ दिया.

इस हरकत से अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर फीफा एक्शन ले सकता है. क्योंकि इससे पहले 2014 में स्लोवेनिया के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उसके खिलाड़ियों ने फॉकलैंड्स से जुड़ा वही संदेश वाला बैनर दिखाया था.

इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद अर्जेंटीनी खिलाड़ियों का फॉकलैंड बैनर के साथ जश्न
इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद अर्जेंटीनी खिलाड़ियों का फॉकलैंड बैनर के साथ जश्न (AP)

फॉकलैंड विवाद क्या है?
फॉकलैंड द्वीप, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच संप्रभुता के विवाद का विषय है. फॉकलैंड, अर्जेंटीना के अटलांटिक तट के पास द्वीपों का एक समूह है. लेकिन यह एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र के रूप में काम करता है. संप्रभुता पर विवाद के कारण, अर्जेंटीना की सैन्य सरकार ने 1982 में इस क्षेत्र पर हमला किया था. ब्रिटेन ने अटलांटिक के पार अपना बेड़ा भेजा और 74 दिनों के संघर्ष के बाद द्वीपों पर फिर से कब्जा कर लिया. इस संघर्ष में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई थी.

अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति भी...
अर्जेंटीनी खिलाड़ियों के अलावा वहां के उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल ने भी इस विवाद को और ज्यादा हवा दी. उन्होंने सेमीफाइनल में जीत के बाद एक्स पर पोस्ट किया, 'फॉकलैंड अर्जेंटीना का हैं. उन्होंने स्टेडियम में बैनर लाने पर रोक लगा दी और भूल गए कि ये हमारे खून और हमारे दिलों में बसे हैं.'

हालांकि, सेमीफाइनल से पहले विलारुएल ने कहा था, 'यह सिर्फ एक और मैच नहीं है. अंग्रेजों के खिलाफ खेलना हमेशा कुछ ज्यादा होता है. यह माल्विनास (फॉकलैंड) का मामला है, यह डिएगो का मामला है, यह लियो का आखिरी मैच है, और यह हमलावरों को रोकने का मौका है. आगे बढ़ो अर्जेंटीना! क्योंकि अपनी आखिरी सांस तक, हम उस चीज पर अपना दावा करेंगे जो हमारी है!'

अर्जेंटीना की शानदार जीत
दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तनाव के कारण सेमीफाइनल मैच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खेला गया. जिसमें 0-1 से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने आखिरी समय में 2 गोल करके मैच को जीत लिया. अब टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा. जिन्होंने सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-0 से मात देकर दूसरी बार फाइनल में जगह पक्की की है. खिताबी मुकाबला 20 जुलाई को खोला जाएगा.

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