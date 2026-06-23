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फीफा वर्ल्ड कप: अल्जीरिया की 2014 के बाद पहली जीत, जॉर्डन टूर्नामेंट से हुआ बाहर

Algeria vs Jordan: अल्जीरिया ने 2014 के बाद अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत के साथ जॉर्डन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

फीफा वर्ल्ड कप: अल्जीरिया की 2014 के बाद पहली जीत
फीफा वर्ल्ड कप: अल्जीरिया की 2014 के बाद पहली जीत (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 12:50 PM IST

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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप J मुकाबले में अल्जीरिया ने जॉर्डन को हरा दिया. एक गोल से पिछड़ने के बाद अल्जीरिया ने मैच में शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत हासिल की. ​​इसके परिणामस्वरूप, जॉर्डन टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया है. खास बात ये है कि यह 2014 के बाद अल्जीरिया की पहली वर्ल्ड कप जीत थी.

दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए नाधिर बेनबुआली ने 69वें मिनट में हेडर से कॉर्नर किक को गोल में बदला, जबकि अमीन गुइरी ने 82वें मिनट में मैच जिताने वाला गोल करके अपनी टीम अल्जीरिया को जीत दिलाई.

जॉर्डन ने मैच की मजबूत शुरुआत की थी और निजीर अलरशदान के गोल की बदौलत पहले हाफ में बढ़त बनाए हुए थी. हालांकि, वे दूसरे हाफ में अल्जीरिया के दबाव को झेल नहीं पाए और 2-1 से हार गए.

खास बात यह है कि यह पहली बार था जब अल्जीरिया ने पहला गोल खाने के बाद कोई वर्ल्ड कप मैच जीता हो. इससे पहले ऐसी स्थिति में उन्हें सात हार और दो ड्रॉ का सामना करना पड़ा था.

ग्रुप J का पॉइंट्स टेबल
ग्रुप J का पॉइंट्स टेबल (Etv Bharat)

अल्जीरिया को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जॉर्डन पर जीत के साथ उन्होंने वापसी की. वे अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रिया को हराकर ग्रुप J में दूसरे स्थान पर रह सकते हैं और राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर सकते हैं. वहीं जॉर्डन ने टूर्नामेंट की शुरुआत ऑस्ट्रिया से 3-1 की हार के साथ की थी, लेकिन लगातार दूसरी हार ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

दूसरे हाफ में मैच का रुख अल्जीरिया के पक्ष में मुड़ गया, जब रियाद महरेज ने कॉर्नर किक पर बॉक्स के बीच में बेनबुआली को ढूंढा और उन्होंने हेडर से गेंद को गोल में पहुंचा दिया. अल्जीरिया का पूरे खेल पर दबदबा रहा और आंकड़े भी यही बताते हैं. अल्जीरिया ने कुल 17 शॉट लिए, जिनमें से आठ टारगेट पर थे. दूसरी ओर, जॉर्डन ने आठ शॉट लिए, जिनमें से चार टारगेट पर थे.

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