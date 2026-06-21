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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोलों की बौछार, केवल 33 मैच में ही दागे गए 100 गोल, टूट गया 68 साल पुराना रिकॉर्ड

100 goals in FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. ये टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर पिछले 68 सालों में सबसे तेजी से 100 गोल का आंकड़ा छूने वाला टूर्नामेंट बन गया है. इसने सिर्फ 33 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून को हुआ था, जब मेक्सिको के जूलियन क्विनोन्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ इस वर्ल्ड कप में गोल करने की शुरुआत की थी. लेकिन टूर्नामेंट का 100वां गोल रविवार (21 जून) को टूर्नामेंट के 33वें मैच नीदरलैंड्स बनाम स्वीडन मैच में आया, जब नीदरलैंड्स के कोडी गैकपो ने मैच में तीसरा गोल किया. इस मैच को नीदरलैंड्स ने 5-1 से अपने नाम किया.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 33 मैच में ही दागे गए 100 गोल (AP)

टूर्नामेंट में सबसे तेज 100 गोल

इसके साथ सिर्फ 33 मैचों में 100 गोल तक पहुंचना टूर्नामेंट के इतिहास में पिछले 68 सालों का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है. इसने 1982 और 2014 में बने 36 मैचों के रिकॉर्ड और 1978 व 1994 में लगे 38 मैचों के समय को पीछे छोड़ दिया है. अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में हुए 1954 के टूर्नामेंट का है, जिसे वेस्ट जर्मनी ने जीता था. वहां 100 गोल का आंकड़ा छूने में सिर्फ 20 मैच लगे थे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दागे गए 100 गोल (AP)

नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप में 100 गोल पूरे

इसके अलावा, नीदरलैंड्स देशों के एक खास ग्रुप में शामिल हो गया है. वे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाली आठवीं टीम बन गए हैं. नीदरलैंड्स ने ये अंकाड़ा स्वीडन के खिलाफ मैच में हासिल किया या. मैच शुरू होने के पांच मिनट के अंदर ही नीदरलैंड्स को शानदार शुरुआत मिली, जब ब्रॉबी ने गैकपो के बेहतरीन क्रॉस पर गोल कर दिया. इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने अपना दूसरा गोल किया, जो वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स का 100वां गोल था.

वर्ल्ड कप में 100 गोल करने वाली टीमें