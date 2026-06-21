फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोलों की बौछार, केवल 33 मैच में ही दागे गए 100 गोल, टूट गया 68 साल पुराना रिकॉर्ड
फीफा वर्ल्ड कप 2026 आधिकारिक 1958 के बाद सबसे तेजी से 100 गोल का आंकड़ा छूने वाला टूर्नामेंट बन गया है.
Published : June 21, 2026 at 5:19 PM IST
100 goals in FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. ये टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर पिछले 68 सालों में सबसे तेजी से 100 गोल का आंकड़ा छूने वाला टूर्नामेंट बन गया है. इसने सिर्फ 33 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून को हुआ था, जब मेक्सिको के जूलियन क्विनोन्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ इस वर्ल्ड कप में गोल करने की शुरुआत की थी. लेकिन टूर्नामेंट का 100वां गोल रविवार (21 जून) को टूर्नामेंट के 33वें मैच नीदरलैंड्स बनाम स्वीडन मैच में आया, जब नीदरलैंड्स के कोडी गैकपो ने मैच में तीसरा गोल किया. इस मैच को नीदरलैंड्स ने 5-1 से अपने नाम किया.
टूर्नामेंट में सबसे तेज 100 गोल
इसके साथ सिर्फ 33 मैचों में 100 गोल तक पहुंचना टूर्नामेंट के इतिहास में पिछले 68 सालों का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है. इसने 1982 और 2014 में बने 36 मैचों के रिकॉर्ड और 1978 व 1994 में लगे 38 मैचों के समय को पीछे छोड़ दिया है. अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में हुए 1954 के टूर्नामेंट का है, जिसे वेस्ट जर्मनी ने जीता था. वहां 100 गोल का आंकड़ा छूने में सिर्फ 20 मैच लगे थे.
नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप में 100 गोल पूरे
इसके अलावा, नीदरलैंड्स देशों के एक खास ग्रुप में शामिल हो गया है. वे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाली आठवीं टीम बन गए हैं. नीदरलैंड्स ने ये अंकाड़ा स्वीडन के खिलाफ मैच में हासिल किया या. मैच शुरू होने के पांच मिनट के अंदर ही नीदरलैंड्स को शानदार शुरुआत मिली, जब ब्रॉबी ने गैकपो के बेहतरीन क्रॉस पर गोल कर दिया. इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने अपना दूसरा गोल किया, जो वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स का 100वां गोल था.
Netherlands become the eighth team to score over 100 #FIFAWorldCup goals 🇳🇱 pic.twitter.com/NArDMYGJ9l— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
वर्ल्ड कप में 100 गोल करने वाली टीमें
ब्राजील - 237 गोल
जर्मनी - 232 गोल
अर्जेंटीना - 152 गोल
फ्रांस - 136 गोल
इटली - 128 गोल
स्पेन - 108 गोल
इंग्लैंड - 104 गोल
नीदरलैंड्स - 100 गोल
फीफा वर्ल्ड कप का 1,000वां मैच
वहीं टूर्नामेंट में जापान और ट्यूनीशिया के बीच खेला गया ग्रुप F का मैच FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास का 1,000वां मैच था. इस मैच को जापान ने 4-0 से अपने नाम किया. इस यादगार मौके पर फीफा ने कहा, '1,000वां मैच लंबे समय तक चलने और फुटबॉल व फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंसानियत के कभी न खत्म होने वाले प्यार का प्रतीक है. यह फुटबॉल की उस अनोखी खूबी का भी सबूत है, जिससे वह बाधाओं को तोड़ता है और समुदायों व देशों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है.'
Match 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ in @FIFAWorldCup history!— FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026
This special fixture, representing a significant milestone in the tournament's history, saw Japan beat Tunisia 4-0 at Monterrey Stadium. pic.twitter.com/LJeqRgnJ8V
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में...
बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में 13 टीमों के साथ हुई थी, और अब तक 22 टूर्नामेंट हो चुके है. जबकि 23वां टूर्नामेंट अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में खेला जा रहा है. जिसमें कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही है. जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप की टॉप दो टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ सबसे अच्छी टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी. उसके बाद 'राउंड ऑफ 32' और 'राउंड ऑफ 16' के मैच खेले जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा.