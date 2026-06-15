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फीफा का बड़ा फैसला, रेफरी के पैनल से बाहर सोमाली रेफरी ऑर्टन को वर्ल्ड कप की पूरी सैलरी मिलेगी

सोमाली रेफरी ऑर्टन को वर्ल्ड कप की पूरी सैलरी मिलेगी ( AP )

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने बड़ा फैसला किया है. खबर है कि फीफा सोमाली रेफरी उमर अब्दुलकादिर ऑर्टन को वर्ल्ड कप 2026 के लिए उनकी पूरी टूर्नामेंट फीस देगा. भले ही अमेरिका में एंट्री न मिलने के कारण वे इस टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका नहीं निभा पाए. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फीफा ने फैसला किया है कि ऑर्टन को टूर्नामेंट के लिए मैच अधिकारियों को मिलने वाली पूरी फीस दी जाएगी, ताकि उन्हें उन हालात की वजह से कोई आर्थिक नुकसान न हो, जिनके कारण वे इस इवेंट में शामिल नहीं हो पाए. बता दें कि 34 साल के ऑर्टन उन 52 रेफरी में शामिल थे जिन्हें फीफा ने कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में हो रहे वर्ल्ड कप में रेफरी की भूमिका निभाने के लिए चुना था. अगर उनको अमेरिका में एंट्री मिल जाती तो वे FIFA वर्ल्ड कप में किसी मैच का संचालन करने वाले पहले सोमाली रेफरी बन जाते. फीफा के रेफरी उमर अब्दुलकादिर ऑर्टन को अमेरिका में नहीं मिली एंट्री (AP)