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वर्ल्ड कप के बीच FIFA ने इस देश को किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला?

FIFA ने ANFA को सस्पेंड किया ( Getty images )

हैदराबाद: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जारी फीफा वर्ल्ड कप के बीच एक बड़ी खबर नेपाल के हवाले से सामने आ रही है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) ने तीसरे पक्ष के दखल के कारण नेपाल में फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है. जिसकी वजह से नेपाल अब इंटरनेशनल फुटबॉल के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकत है. फीफा के अनुसार ये बैन अगली नोटिस तक जारी रहेगा.