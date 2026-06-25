वर्ल्ड कप के बीच FIFA ने इस देश को किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला?
तीसरे पक्ष के दखल के कारण FIFA ने (ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन) ANFA को सस्पेंड कर दिया है.
FIFA ने ANFA को सस्पेंड किया (Getty images)
Published : June 25, 2026 at 11:36 AM IST
हैदराबाद: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जारी फीफा वर्ल्ड कप के बीच एक बड़ी खबर नेपाल के हवाले से सामने आ रही है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) ने तीसरे पक्ष के दखल के कारण नेपाल में फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है. जिसकी वजह से नेपाल अब इंटरनेशनल फुटबॉल के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकत है. फीफा के अनुसार ये बैन अगली नोटिस तक जारी रहेगा.
FIFA की वेबसाइट पर पब्लिश एक बयान के अनुसार, FIFA काउंसिल के ब्यूरो ने यह फैसला 24 जून को लिया. दुनिया की इस गवर्निंग बॉडी ने सस्पेंशन की वजह ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन (ANFA) के कामकाज में तीसरे पक्ष का दखल बताया है.