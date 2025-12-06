ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप रिलीज, जानें 48 टीमों को किस किस ग्रुप में रखा गया, कौन सा ग्रुप है सबसे खतरनाक?

हैदराबाद: अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है. ये फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें भाग ले रही हैं. अभी तक 42 टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है.

शुक्रवार 5 दिसंबर को FIFA वर्ल्ड कप 2026 की ड्रॉ सेरेमनी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में आयोजित हुई, जिसके साथ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए मंच तैयार हो गया. 48 टीमों को 'ए' से लेकर 'एल' तक 12 ग्रुप में बांटा गया है.

सबसे खतरनाक ग्रुप (Group of Death)

एक समय फुटबॉल में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दौर होता था, लेकिन अब फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और नार्वे के एर्लिंग हालैंड दुनिया के फुटबॉल के दो सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं. उनकी टीमें ग्रुप 'आई' में हैं. इसके अलावा इस ग्रुप में अफ्रीका की सबसे मजबूत टीमों में से एक सेनेगल है, जो इस ग्रुप को और भी मुश्किल बनाती है. ग्रुप की चौथी टीम यूरोपियन प्ले-ऑफ से यूक्रेन, स्वीडन, पोलैंड और अल्बानिया में से जीतने वाली टीम होगी. जिस वजह से कई लोग इस ग्रुप को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कह रहे हैं.