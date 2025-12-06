FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप रिलीज, जानें 48 टीमों को किस किस ग्रुप में रखा गया, कौन सा ग्रुप है सबसे खतरनाक?
FIFA World Cup 2026 groups: FIFA वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं.
Published : December 6, 2025 at 11:12 AM IST
हैदराबाद: अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है. ये फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें भाग ले रही हैं. अभी तक 42 टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है.
शुक्रवार 5 दिसंबर को FIFA वर्ल्ड कप 2026 की ड्रॉ सेरेमनी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में आयोजित हुई, जिसके साथ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए मंच तैयार हो गया. 48 टीमों को 'ए' से लेकर 'एल' तक 12 ग्रुप में बांटा गया है.
सबसे खतरनाक ग्रुप (Group of Death)
एक समय फुटबॉल में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दौर होता था, लेकिन अब फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और नार्वे के एर्लिंग हालैंड दुनिया के फुटबॉल के दो सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं. उनकी टीमें ग्रुप 'आई' में हैं. इसके अलावा इस ग्रुप में अफ्रीका की सबसे मजबूत टीमों में से एक सेनेगल है, जो इस ग्रुप को और भी मुश्किल बनाती है. ग्रुप की चौथी टीम यूरोपियन प्ले-ऑफ से यूक्रेन, स्वीडन, पोलैंड और अल्बानिया में से जीतने वाली टीम होगी. जिस वजह से कई लोग इस ग्रुप को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कह रहे हैं.
वहीं पिछले वर्ल्ड कप की सरप्राइज टीम मोरक्को को ग्रुप सी में ब्राजील के साथ रखा गया है, जिससे स्कॉटलैंड और हैती पर काफी दबाव आ गया है. इंग्लैंड और क्रोएशिया ग्रुप एल में एक साथ हैं, ये दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्हें टाइटल जीतने का दावेदार माना जाता है. घाना और पनामा के लिए इस ग्रुप से आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होगी. यहां देखें पूरा ग्रुप...
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप
- ग्रुप A: मैक्सिको, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन प्लेऑफ विजेता (डेनमार्क/नॉर्थ मैसेडोनिया/चेक रिपब्लिक/आयरलैंड)
- ग्रुप B: कनाडा, स्विट्जरलैंड, कतर, यूरोपियन प्लेऑफ विजेता (इटली/उत्तरी आयरलैंड/वेल्स/बोस्निया और हर्जेगोविना)
- ग्रुप C: ब्राजील, मोरक्को, स्कॉटलैंड, हैती
- ग्रुप D: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, यूरोपियन प्लेऑफ विजेता (तुर्की/रोमानिया/स्लोवाकिया/कोसोवो)
- ग्रुप E: जर्मनी, कुराकाओ, कोटे डी आइवर,इक्वाडोर;
- ग्रुप F: नीदरलैंड्स, जापान, ट्यूनीशिया, यूरोपियन प्लेऑफ विनर (यूक्रेन/स्वीडन/पोलैंड/अल्बानिया);
- ग्रुप G: बेल्जियम, ईरान, मिस्र, न्यूजीलैंड
- ग्रुप H: स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब, केप वर्डे
- ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे, FIFA प्लेऑफ विनर (बोलीविया/सूरीनाम/इराक)
- ग्रुप J: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया, जॉर्डन
- ग्रुप K: पुर्तगाल, कोलंबिया, उज़्बेकिस्तान, FIFA प्लेऑफ विनर (न्यू कैलेडोनिया/जमैका/डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो)
- ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, पनामा, घाना