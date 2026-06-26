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FIFA वर्ल्ड कप 2026: नीदरलैंड्स और USA टॉप ग्रुप में; जापान, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ 32 में पहुंचे

हैदराबाद: फीफा वर्ल्ड 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. फुटबॉल प्रेमियों को हर दिन नए-नए रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं. इसी सिलसिले में आज 26 जून को फीफा (FIFA) वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप F के मुकाबलों में नीदरलैंड्स टेबल टॉपर के तौर पर नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है, जबकि जापान और स्वीडन ने एक हाई-प्रेशर मैच में 1-1 से ड्रॉ किया, जिससे दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं.

बता दें, ग्रुप D की टीमों के मैच भी पूरे हो गए, जिसमें यूएसए (USA) और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालीफाई किया है. जापान ने राउंड ऑफ 32 में ब्राजील के खिलाफ एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला तय किया है.

नीदरलैंड्स ग्रुप F में टॉप पर, जापान और स्वीडन नॉकआउट में आगे बढ़े

नीदरलैंड्स ने गुरुवार को बारिश से प्रभावित मैच में ट्यूनीशिया पर 3-1 से आसान जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 32 में मोरक्को से भिड़ने के लिए तैयार है. ब्रायन ब्रॉबी और जान पॉल वैन हेके ने एक-एक गोल किया, जबकि एलीस स्कीरी ने एक गोल किया. ट्यूनीशिया के लिए हेजम मस्तूरी ने एक गोल किया.

वहीं, दूसरी तरफ, जापान ने स्वीडन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला और दोनों टीमों ने नॉकआउट में जगह पक्की कर ली. जापान के लिए डाइजेन माएडा ने एक गोल किया, जबकि स्वीडन के लिए एंथनी एलंगा ने एक गोल किया. जापान लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ रहा है और 2002 में को-होस्ट के तौर पर राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बाद से सात कोशिशों में पांचवीं बार ऐसा हुआ है. खास बात यह है कि इतिहास में यह पहली बार है जब जापान किसी एक वर्ल्ड कप एडिशन के ग्रुप स्टेज में बिना हारे रहा है.