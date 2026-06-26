ETV Bharat / sports

FIFA वर्ल्ड कप 2026: नीदरलैंड्स और USA टॉप ग्रुप में; जापान, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ 32 में पहुंचे

ग्रुप F की तीन टीमें - जापान, नीदरलैंड्स और स्वीडन ने राउंड ऑफ़ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फीफा वर्ल्ड 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. फुटबॉल प्रेमियों को हर दिन नए-नए रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं. इसी सिलसिले में आज 26 जून को फीफा (FIFA) वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप F के मुकाबलों में नीदरलैंड्स टेबल टॉपर के तौर पर नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है, जबकि जापान और स्वीडन ने एक हाई-प्रेशर मैच में 1-1 से ड्रॉ किया, जिससे दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं.

बता दें, ग्रुप D की टीमों के मैच भी पूरे हो गए, जिसमें यूएसए (USA) और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालीफाई किया है. जापान ने राउंड ऑफ 32 में ब्राजील के खिलाफ एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला तय किया है.

नीदरलैंड्स ग्रुप F में टॉप पर, जापान और स्वीडन नॉकआउट में आगे बढ़े
नीदरलैंड्स ने गुरुवार को बारिश से प्रभावित मैच में ट्यूनीशिया पर 3-1 से आसान जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 32 में मोरक्को से भिड़ने के लिए तैयार है. ब्रायन ब्रॉबी और जान पॉल वैन हेके ने एक-एक गोल किया, जबकि एलीस स्कीरी ने एक गोल किया. ट्यूनीशिया के लिए हेजम मस्तूरी ने एक गोल किया.

वहीं, दूसरी तरफ, जापान ने स्वीडन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला और दोनों टीमों ने नॉकआउट में जगह पक्की कर ली. जापान के लिए डाइजेन माएडा ने एक गोल किया, जबकि स्वीडन के लिए एंथनी एलंगा ने एक गोल किया. जापान लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ रहा है और 2002 में को-होस्ट के तौर पर राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बाद से सात कोशिशों में पांचवीं बार ऐसा हुआ है. खास बात यह है कि इतिहास में यह पहली बार है जब जापान किसी एक वर्ल्ड कप एडिशन के ग्रुप स्टेज में बिना हारे रहा है.

टर्की से हार के बावजूद यूएसए (USA) ग्रुप D में टॉप पर, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में पहुंचा
ग्रुप स्टेज के पहले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद यूएसए (USA) को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे तुर्की के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा. इस रोमांचक मुकाबले में तुर्की के लिए अर्दा गुलर (10'), ओरकुन कोकचू (31') और कान अयहान (90'+8') ने गोल किए, जबकि यूएसए (USA) के लिए ऑस्टन ट्रस्टी (3') और सेबेस्टियन बेरहाल्टर (49') ने गोल किए.

डिफेंडर ऑस्टन ट्रस्टी के गोल के साथ, यह मौजूदा एडिशन सबसे ज्यादा गोल करने वाला टूर्नामेंट बन गया, जिसने कतर में 2022 एडिशन में बनाए गए 172 गोल के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सेबेस्टियन बरहाल्टर एक ही वर्ल्ड कप मैच में गोल करने वाले पहले अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी भी बने. अर्डा गुलर सिर्फ 21 साल और 120 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में तुर्की के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए.

पढ़ें: FIFA World Cup: साउथ अफ्रीका ने पहली बार नॉकआउट में बनाई जगह, साउथ कोरिया को 1-0 से हराया

FIFA ने वर्ल्ड कप के बीच इस देश को किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला?

ब्राजील ने स्कॉटलैंड को हराया, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका और बोस्निया नॉकआउट स्टेज में पहुंचे

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FOOTBALL WORLD CUP MATCHDAY 12
AUSTRALIA VS PARAGUAY WORLD CUP
US VS TURKEY WORLD CUP
FIFA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.