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FIFA वर्ल्ड कप 2026: स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई, ओयारजाबल ने दो गोल किए

इंगलवुड, कैलिफोर्निया: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच खेले गए मैच में गजब का रोमांच देखने को मिला. बता दें, स्पेन के मिकेल ओयारजाबल के दो गोल की मदद से स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया. बता दें, 2010 में खिताब जीतने के बाद वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मैच में उसकी पहली जीत थी.

वहीं, पेड्रो पोरो ने दूसरे हाफ में स्पेन के लिए एक गोल किया, जिससे टीम ने टूर्नामेंट में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने मैच पर कब्जा बनाए रखा और अपनी शानदार लाइनअप के चलते आक्रामक रूख दिखाया. स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई गोल नहीं होने दिया है. उनाई सिमोन को लगातार चौथी क्लीन शीट रखते हुए कोई सेव नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया टारगेट पर शॉट लगाने में नाकाम रहा.

मैच के बाद स्पेन के ओयारजाबल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने टीम को एक और राउंड में जाने में मदद की. अब बस आराम करो और अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ. यह एक मुश्किल मैच था. हम जानते थे कि एक बहुत ही फिजिकल टीम के खिलाफ यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन हमारा दिन बहुत अच्छा रहा और हमने अच्छा मैच खेला.

जानकारी के मुताबिक ला रोजा का अगला मैच सोमवार को डलास में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के मैच के विनर से होगा. लामिन यामल ने स्पेन के 10 में से चार शॉट गोल पर मारे. सोफी स्टेडियम में स्पेन के प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. 18 साल के बार्सिलोना के इस सेंसेशन ने टूर्नामेंट का अपना सबसे लंबा मैच खेला, इससे पहले कि वह 85वें मिनट में बाहर हो गए, जब ऑस्ट्रिया के डिफेंडर डेविड अलाबा ने यामल के जोरदार शॉट को गोल लाइन से डिफ्लेक्ट कर दिया.

स्पेन को अपना सबसे बड़ा अटैक रियल सोसिएदाद के कप्तान ओयारजाबल से मिला, जिन्होंने इस साल के वर्ल्ड कप में अपने गोल की संख्या दोगुनी कर दी. उन्होंने 36वें मिनट में गोल करके और 89वें मिनट में जीत पक्की करके गोल किया. मार्क कुकुरेला ने ओयारजाबल के दोनों गोल में मदद की, जिससे लेफ्ट साइड से उनका कनेक्शन बहुत अच्छा दिखा.

स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा कि जब जरूरत होती है तो बड़ी टीमें आगे आती हैं. हमने बहुत अच्छा मैच खेला. हम परफेक्शन के करीब पहुंच गए थे, लेकिन हमें सुधार करते रहना होगा. सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है क्योंकि आने वाला हर मैच बहुत मुश्किल होगा.