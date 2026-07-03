FIFA वर्ल्ड कप 2026: रामोस और रोनाल्डो के गोल से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया
गोंकालो रामोस के गोल से पुर्तगाल ने क्रोएशिया पर रोमांचक जीत के साथ वर्ल्ड कप के आखिरी 16 में जगह बनाई.
Published : July 3, 2026 at 10:39 AM IST
टोरंटो: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्रेज जमकर बोल रहा है. हर दिन नए-नए रोमांच सामने आ रहे हैं. इसी सिलसिले में गुरुवार रात वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में गोंकालो रामोस के विजयी गोल से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया. इस मैच में क्रोएशिया ने भी आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले एक गोल किया था, जिसे ऑफसाइड होने के चलते नामंजूर कर दिया गया था.
जानकारी के मुताबिक यह मैच पुर्तगाल के 40 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अपना यह छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और क्रोएशिया के लुका मोड्रिक, जो टूर्नामेंट टाइटल के लिए अपनी पांचवीं कोशिश कर रहे थे, के बीच था.
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मैच की बात करें तो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनाल्टी किक के जरिए मैच बराबर किया और मेगास्टार को वर्ल्ड कप में अपना पहला नॉकआउट स्टेज गोल दिया, लेकिन 81वें मिनट में उन्हें बाहर कर दिया गया. लेकिन, रामोस ने पुर्तगाल को जीत दिलाई और राउंड ऑफ 16 में जगह दिलाई. पुर्तगाल का सामना सोमवार को स्पेन से होगा.
इस मैच पर रोनाल्डो ने कहा कि पहले हाफ में हमने गेम पर कब्जा किया। दूसरे हाफ में गोल के बाद हम थोड़े घबरा गए, लेकिन यही फुटबॉल है. पेनाल्टी के बाद, मुझे लगता है कि हमारे लिए यह थोड़ा बेहतर था. हमने कुछ मौके बनाए और मुझे लगता है कि आखिर में हम मैच जीतने के हकदार थे.
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खेल के आखिरी समय में विवाद हो गया क्योंकि क्रोएशिया को लगा कि उसने आखिरी पलों में स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया है, लेकिन वीडियो सहायक रेफरी (VAR) के नो गोल के फैसले के बाद मारियो पासालिक को ऑफसाइड करार दिया गया. इससे नाराज होकर क्रोएशिया के फैंस ने मैदान पर बोतलें फेंकी और विरोध में सीटी बजाई. क्रोएशिया ने 53वें मिनट में स्कोरिंग शुरू की जब इवान पेरिसिक ने जोसिप सानिसिक के क्रॉस पर गोल किया.
मैच के दौरान रोनाल्डो, जब भी बॉल को छूते, तब क्रोएशिया के फैंस जोर-जोर से हूटिंग करते. उन्हें मौका तब मिला जब निकोला व्लासिक को बॉक्स के अंदर होल्डिंग फाउल के लिए बुलाया गया. पुर्तगाल के इस मेगास्टार ने अपना कदम बढ़ाते हुए गोलकीपर के दाईं ओर से गोल कर दिया.
A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
बता दें, मोड्रिच ने क्रोएशिया को 2018 और 2022 में दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंचाया, और इस मैच में दो उम्रदराज स्टार्स का दबदबा था, जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे थे. मोड्रिच 40 साल के हैं, जबकि रोनाल्डो 41 साल के हैं.
🇵🇹 Portugal have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
रियल मैड्रिड में टीम के साथी रहे इन लोगों ने मैच से पहले सिक्का उछालने से पहले एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराया और गले मिले. मैच के बाद दोनों पिच पर मिले, गले मिले और कुछ बातें कीं. रोनाल्डो ने कहा कि मैंने लुका के साथ इतने साल खेला है. हम लगभग एक ही उम्र के हैं. मुझे लगता है कि वह अभी भी फुटबॉल के लेजेंड हैं.
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