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FIFA वर्ल्ड कप 2026: रामोस और रोनाल्डो के गोल से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया

पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (7) टोरंटो में पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 फुटबॉल मैच के दौरान अपना पहला गोल करने के बाद जश्न मनाते हुए. ( AP )

टोरंटो: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्रेज जमकर बोल रहा है. हर दिन नए-नए रोमांच सामने आ रहे हैं. इसी सिलसिले में गुरुवार रात वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में गोंकालो रामोस के विजयी गोल से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया. इस मैच में क्रोएशिया ने भी आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले एक गोल किया था, जिसे ऑफसाइड होने के चलते नामंजूर कर दिया गया था. जानकारी के मुताबिक यह मैच पुर्तगाल के 40 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अपना यह छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और क्रोएशिया के लुका मोड्रिक, जो टूर्नामेंट टाइटल के लिए अपनी पांचवीं कोशिश कर रहे थे, के बीच था. मैच की बात करें तो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनाल्टी किक के जरिए मैच बराबर किया और मेगास्टार को वर्ल्ड कप में अपना पहला नॉकआउट स्टेज गोल दिया, लेकिन 81वें मिनट में उन्हें बाहर कर दिया गया. लेकिन, रामोस ने पुर्तगाल को जीत दिलाई और राउंड ऑफ 16 में जगह दिलाई. पुर्तगाल का सामना सोमवार को स्पेन से होगा. इस मैच पर रोनाल्डो ने कहा कि पहले हाफ में हमने गेम पर कब्जा किया। दूसरे हाफ में गोल के बाद हम थोड़े घबरा गए, लेकिन यही फुटबॉल है. पेनाल्टी के बाद, मुझे लगता है कि हमारे लिए यह थोड़ा बेहतर था. हमने कुछ मौके बनाए और मुझे लगता है कि आखिर में हम मैच जीतने के हकदार थे.