FIFA 2026: इक्वाडोर ने जर्मनी को हराकर वर्ल्ड कप के आखिरी 32 में जगह बनाई
मैच शुरू होने के दो मिनट से भी कम समय में लेरॉय साने ने जर्मनी को बढ़त दिलाई. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 26, 2026 at 12:29 PM IST
ईस्ट रदरफोर्ड: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर का अपना वर्ल्ड कप कैंपेन जारी है. जानकारी के मुताबिक गोंजालो प्लाटा के विजयी गोल ने गुरुवार को जर्मनी पर 2-1 से यादगार जीत हासिल की और उन्हें अंतिम 32 में पहुंचा दिया. ग्रुप E के मैच में दो मिनट से भी कम समय में लेरॉय साने ने विवादित तरीके से जर्मनी को बढ़त दिला दी, लेकिन सुंदरलैंड के विंगर निल्सन एंगुलो के शानदार गोल से इक्वाडोर ने वापसी की.
इसके बाद प्लाटा ने मैच खत्म होने से 13 मिनट पहले करीब से गोल किया. ऐसा होते ही न्यू जर्सी में इक्वाडोर की भीड़ के बीच जबरदस्त जश्न मनाया गया. दक्षिण अमेरिकियों ने सुनिश्चित किया कि वे आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में से एक के रूप में आगे बढ़ेंगे.
जर्मनी सोमवार को तीसरे नंबर पर रहने वाली एक और टीम के खिलाफ अपने लास्ट-32 मुकाबले के लिए फॉक्सबोरो जाएगा, जो 2014 में ट्रॉफी उठाने के बाद उनका पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच होगा. इस जीत के बाद कप्तान जोशुआ किमिच ने कहा कि उनकी टीम को नॉकआउट राउंड में और बेहतर प्रदर्शन करना होगा. किमिच ने आगे कहा कि हम अपनी विरोधी टीम को गेम में वापसी का मौका देते हैं, और इससे वे और मजबूत होते हैं.
अच्छी बात ये है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम एक और हार नहीं झेल सकते. हम हर गेम में एक या दो गोल नहीं खा सकते. हमें बॉल कम से कम देनी होगी, तभी हम किसी को भी हरा सकते हैं. जूलियन नेगल्समैन ने चोट की वजह से दो बदलाव किए, जिसमें एंटोनियो रुडिगर को निको श्लोटरबेक की जगह शामिल किया गया, क्योंकि बोरूसिया डॉर्टमुंड के डिफेंडर एंकल लिगामेंट में चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे.
डेविड राउम लेफ्ट-बैक पर नैथेनियल ब्राउन की जगह आए, लेकिन नैगल्समैन ने डेनिज उन्दाव को शुरू करने का लालच रोक दिया, भले ही उन्होंने आइवरी कोस्ट के खिलाफ बेंच से शानदार प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने 2-1 की जीत में दोनों गोल किए थे. ग्रुप में टॉप पर जगह पक्की कर चुकी जर्मनी ने इस तरह बढ़त बना ली कि इक्वाडोर की टीम गुस्सा हो गई, जो अपने पहले दो गेम में सिर्फ एक पॉइंट लेकर टूर्नामेंट में बने रहने के लिए लड़ रही थी.
साने ने फ्लोरियन विर्ट्ज के ले-ऑफ से एरिया में पहली बार शॉट मारा, लेकिन इक्वाडोर इस बात से नाराज था कि मूव में पहले फाउल क्यों नहीं दिया गया, जब एलेक्जेंडर पावलोविच ने पेड्रो विटे के सिर पर हाई बूट मारा था. गोल को वहीं रहने देने के फैसले पर इक्वाडोर ने गुस्से में रिएक्शन दिया, जिसने सात मिनट बाद बराबरी कर ली, जब फेलिक्स नेमेचा के अपने हाफ में एंगुलो ने 20 यार्ड से मैनुअल न्यूएर को छकाते हुए नीचे से शॉट मारा.
काई हैवर्ट्ज ने हेडर से हर्नान गैलिंडेज को परखा और फिर सोचा कि उन्हें पेनल्टी मिल गई है, हाफ-टाइम के 30 सेकंड से भी कम समय बाद जब जोएल ऑर्डोनेज ने बॉक्स में आर्सेनल के स्ट्राइकर को गिरा दिया. इस मौके पर VAR ने दखल दिया, जिससे इक्वाडोर को राहत मिली, और बिल्ड-अप में विटे पर साने के फाउल के बाद स्पॉट-किक को पलट दिया गया. नागेल्समैन ने घंटे भर बाद उन्दाव को मौका दिया, जो टूर्नामेंट में अब तक तीन गोल कर चुके जर्मनी के सुपर-सब हैं, लेकिन इक्वाडोर जानता था कि उन्हें सावधानी बरतनी होगी.
एनर वालेंसिया की जबरदस्त कोशिश को नूएर ने नाकाम कर दिया, इससे पहले कि डिफेंस में गड़बड़ी ने इक्वाडोर के लिए लगभग रास्ता बना दिया. नूएर और जोनाथन ताह के बीच कन्फ्यूजन की वजह से केविन रोड्रिगेज लगभग आ ही गए थे और मोइसेस कैसेडो के दिए गए फॉलो-अप क्रॉस पर प्लाटा की स्टीयर वाइड हो गई.
साने के पास जर्मनी को फिर से टॉप पर लाने का शानदार मौका था, लेकिन उन्होंने गैलिंडेज पर हल्का शॉट मारा, और इक्वाडोर ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, जब प्लाटा ने उन्हें बचाया. रोड्रिगेज ने कॉर्नर पर फ्लिक किया और प्लाटा ने नूएर के ठीक सामने से गोल करके जर्मनी का 11 मैचों का जीत का सिलसिला खत्म कर दिया और इक्वाडोर को सिर्फ़ दूसरी बार नॉकआउट स्टेज में जगह दिलाई, जिससे स्टैंड में बैठे उनके फ़ैन्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए.
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