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FIFA 2026: इक्वाडोर ने जर्मनी को हराकर वर्ल्ड कप के आखिरी 32 में जगह बनाई

ईस्ट रदरफोर्ड: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर का अपना वर्ल्ड कप कैंपेन जारी है. जानकारी के मुताबिक गोंजालो प्लाटा के विजयी गोल ने गुरुवार को जर्मनी पर 2-1 से यादगार जीत हासिल की और उन्हें अंतिम 32 में पहुंचा दिया. ग्रुप E के मैच में दो मिनट से भी कम समय में लेरॉय साने ने विवादित तरीके से जर्मनी को बढ़त दिला दी, लेकिन सुंदरलैंड के विंगर निल्सन एंगुलो के शानदार गोल से इक्वाडोर ने वापसी की.

इसके बाद प्लाटा ने मैच खत्म होने से 13 मिनट पहले करीब से गोल किया. ऐसा होते ही न्यू जर्सी में इक्वाडोर की भीड़ के बीच जबरदस्त जश्न मनाया गया. दक्षिण अमेरिकियों ने सुनिश्चित किया कि वे आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में से एक के रूप में आगे बढ़ेंगे.

जर्मनी सोमवार को तीसरे नंबर पर रहने वाली एक और टीम के खिलाफ अपने लास्ट-32 मुकाबले के लिए फॉक्सबोरो जाएगा, जो 2014 में ट्रॉफी उठाने के बाद उनका पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच होगा. इस जीत के बाद कप्तान जोशुआ किमिच ने कहा कि उनकी टीम को नॉकआउट राउंड में और बेहतर प्रदर्शन करना होगा. किमिच ने आगे कहा कि हम अपनी विरोधी टीम को गेम में वापसी का मौका देते हैं, और इससे वे और मजबूत होते हैं.

अच्छी बात ये है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम एक और हार नहीं झेल सकते. हम हर गेम में एक या दो गोल नहीं खा सकते. हमें बॉल कम से कम देनी होगी, तभी हम किसी को भी हरा सकते हैं. जूलियन नेगल्समैन ने चोट की वजह से दो बदलाव किए, जिसमें एंटोनियो रुडिगर को निको श्लोटरबेक की जगह शामिल किया गया, क्योंकि बोरूसिया डॉर्टमुंड के डिफेंडर एंकल लिगामेंट में चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे.

डेविड राउम लेफ्ट-बैक पर नैथेनियल ब्राउन की जगह आए, लेकिन नैगल्समैन ने डेनिज उन्दाव को शुरू करने का लालच रोक दिया, भले ही उन्होंने आइवरी कोस्ट के खिलाफ बेंच से शानदार प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने 2-1 की जीत में दोनों गोल किए थे. ग्रुप में टॉप पर जगह पक्की कर चुकी जर्मनी ने इस तरह बढ़त बना ली कि इक्वाडोर की टीम गुस्सा हो गई, जो अपने पहले दो गेम में सिर्फ एक पॉइंट लेकर टूर्नामेंट में बने रहने के लिए लड़ रही थी.