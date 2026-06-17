FIFA 2026: मेसी का वर्ल्ड कप में चला जादू, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल कर रचा इतिहास
Lionel Messi New Record: लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.
Published : June 17, 2026 at 12:39 PM IST
Lionel Messi Goals in FIFA WC: फुटबॉल की दुनिया के सुपर स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के गोल करने का सिलसिला जारी है. 20 साल पहले 2006 में मेसी ने जिस धरती पर अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, आज 2026 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में उसकी यादें ताजा कर दी. क्योंकि अर्जेंटीना ने 2026 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में अफ्रीकी टीम अल्जीरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट के अभियान की शानदार शुरुआत की.
वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल
ये लियोनेल मेसी का 200वां इंटरनेशनल मैच भी था, जिसमें उन्होंने शानदार हैट्रिक लगाई और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इसके अलावा मेसी फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे से भी आगे निकल गए. एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में सेनेगल के खिलाफ फ्रांस की 3-1 की जीत में दो गोल करके अपना स्कोर 14 तक पहुंचाया था, लेकिन मेसी ने कुछ ही घंटों में हैट्रिक लगाकर उस स्कोर की बराबरी कर ली.
FIFA वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप 6 खिलाड़ी
|खिलाड़ी (टीम)
|गोल
|मैच
|एडीशन
|मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी)
|16
|24
|2002, 2006, 2010, 2014
|लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
|16
|27
|2006, 2014, 2018, 2022, 2026
|रोनाल्डो (ब्राजील)
|15
|19
|1998, 2002, 2006
|काइलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)
|14
|15
|2018, 2022, 2026
|गर्ड मुलर (जर्मनी)
|14
|13
|1970, 1974
|जस्ट फोंटेन (फ्रांस)
|13
|6
|1958
वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड
इसके अलावा मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का अपना रिकॉर्ड भी बढ़ाकर 27 कर लिया. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 25 मैच के साथ जर्मनी के लूथर मैथ्यूज हैं. वहीं मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने कुल इंटरनेशनल गोल की संख्या भी 120 तक पहुंचा दी है. ये भई उल्लेखनीय है कि मेसी के लंबे इंटरनेशनल करियर में यह पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक थी.
अर्जेंटीना का अगला मैच
अर्जेंटीना अब ग्रुप J में अपने अगले मैच के लिए अर्लिंग्टन, टेक्सास जाएगी, जहां उसका मुकाबला 22 जून को ऑस्ट्रिया से होगा. इसके बाद, 27 जून को ग्रुप के अपने आखिरी मैच में उसका सामना जॉर्डन से होगा.