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FIFA 2026: मेसी का वर्ल्ड कप में चला जादू, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल कर रचा इतिहास

Lionel Messi Goals in FIFA WC: फुटबॉल की दुनिया के सुपर स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के गोल करने का सिलसिला जारी है. 20 साल पहले 2006 में मेसी ने जिस धरती पर अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, आज 2026 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में उसकी यादें ताजा कर दी. क्योंकि अर्जेंटीना ने 2026 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में अफ्रीकी टीम अल्जीरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट के अभियान की शानदार शुरुआत की.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल

ये लियोनेल मेसी का 200वां इंटरनेशनल मैच भी था, जिसमें उन्होंने शानदार हैट्रिक लगाई और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इसके अलावा मेसी फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे से भी आगे निकल गए. एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में सेनेगल के खिलाफ फ्रांस की 3-1 की जीत में दो गोल करके अपना स्कोर 14 तक पहुंचाया था, लेकिन मेसी ने कुछ ही घंटों में हैट्रिक लगाकर उस स्कोर की बराबरी कर ली.