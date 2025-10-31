ETV Bharat / sports

FIDE World Cup 2025 का हुआ आगाज, जानिए प्राइज मनी, वेन्यू, और फॉर्मेट से जुड़ी सारी जानकारी

हैदराबाद: दुनिया भर के 80 देशों के 206 शतरंज खिलाड़ी फिडे वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेंगे, जो 30 अक्टूबर को शुरू हुआ. खिलाड़ी नॉकआउट फॉर्मेट में मुकाबला करेंगे और इस टूर्नामेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. क्या दांव पर है?

इस टूर्नामेंट में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्राइज फंड है. इसके साथ ही 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन जगहें भी हैं और प्रतियोगी उन प्रतियोगिताओं में जगह बना सकते हैं, जो अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का रास्ता है, जो हर दो साल में होता है. कहां होगा टूर्नामेंट