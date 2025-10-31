FIDE World Cup 2025 का हुआ आगाज, जानिए प्राइज मनी, वेन्यू, और फॉर्मेट से जुड़ी सारी जानकारी
FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 अक्टूबर से हो चुका है. ये टूर्नामेंट 27 नवंबर को खत्म होगा.
हैदराबाद: दुनिया भर के 80 देशों के 206 शतरंज खिलाड़ी फिडे वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेंगे, जो 30 अक्टूबर को शुरू हुआ. खिलाड़ी नॉकआउट फॉर्मेट में मुकाबला करेंगे और इस टूर्नामेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
क्या दांव पर है?
इस टूर्नामेंट में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्राइज फंड है. इसके साथ ही 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन जगहें भी हैं और प्रतियोगी उन प्रतियोगिताओं में जगह बना सकते हैं, जो अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का रास्ता है, जो हर दो साल में होता है.
कहां होगा टूर्नामेंट
ये सभी गेम गोवा के सबसे बड़े कन्वेंशन हॉल और बागा बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित फाइव-स्टार लग्जरी वेन्यू, रिजॉर्ट रियो में होंगे. यह आठ राउंड का, सिंगल-एलिमिनेशन नॉकआउट इवेंट होगा. हर मैच में स्टैंडर्ड टाइम कंट्रोल के तहत दो क्लासिकल गेम खेले जाएंगे. अगर इन राउंड के बाद स्कोर टाई रहता है, तो खिलाड़ी तीसरे दिन रैपिड और ब्लिट्ज टाई-ब्रेक की एक सीरीज के लिए वापस आएंगे ताकि यह तय हो सके कि कौन आगे बढ़ेगा. टॉप 50 सीड वाले खिलाड़ियों को बाय मिलेगा और वे दूसरे राउंड में एंट्री करेंगे, जबकि बाकी 156 प्रतियोगी 1 नवंबर की दोपहर को अपना अभियान शुरू करेंगे.
प्रारूप
|राउंड
|खिलाड़ियों की संख्या
|तारीख
|राउंड 1
|156
|Nov 1-3
|राउंड 2
|128 (78 winners of Round 1 + 50 top seeds)
|Nov 4 -6
|राउंड 3
|64
|Nov 7 -9
|राउंड 4
|32
|Nov 11 -13
|राउंड 5
|16
|Nov 14 -16
|राउंड 6
|8
|Nov 17 -19
|राउंड 7
|4
|Nov 21 -23
|राउंड 8 Final
|2
|Nov 24 -26
|तीसरे स्थान के लिए मैच
|2
|Nov 24 -26
शीर्ष 10 सीड्स
|सीड्स
|नाम
|फिडे
|टाइटल
|रेटिंग*
|बी-ईयर
|1
|गुकेश डी
|IND
|GM
|2752
|2006
|2
|एरिगैसी अर्जुन
|IND
|GM
|2773
|2003
|3
|प्रग्गनानंद आर
|IND
|GM
|2771
|2005
|4
|गिरि, अनीश
|NED
|GM
|2759
|1994
|5
|तो, वेस्ली
|USA
|GM
|2756
|1993
|6
|कीमर, विंसेंट
|GER
|GM
|2755
|2004
|7
|वेई, यी
|CHN
|GM
|2754
|1999
|8
|अब्दुसत्तोरोव, नोदिरबेक
|UZB
|GM
|2750
|2004
|9
|मामेद्यारोव, शखरियार
|AZE
|GM
|2742
|1985
|10
|नीमन, हंस मोके
|USA
|GM
|2738
|2003
प्राइज
|राउंड
|खिलाड़ियों की संख्या
|प्राइज
|प्रति राउंड पुरस्कारों की राशि
|राउंड 1
|78
|3500
|273000
|राउंड 2
|64
|7000
|448000
|राउंड 3
|32
|11000
|352000
|राउंड 4
|16
|17000
|272000
|राउंड 5
|8
|25000
|200000
|राउंड 6
|4
|35000
|140000
|चौथा स्थान
|1
|50000
|50000
|तीसरा स्थान
|1
|60000
|60000
|रनर-अप
|1
|85000
|85000
|विजेता
|1
|120000
|120000
|कुल
|206
|2000000