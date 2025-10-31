ETV Bharat / sports

FIDE World Cup 2025 का हुआ आगाज, जानिए प्राइज मनी, वेन्यू, और फॉर्मेट से जुड़ी सारी जानकारी

FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 अक्टूबर से हो चुका है. ये टूर्नामेंट 27 नवंबर को खत्म होगा.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 3:25 PM IST

हैदराबाद: दुनिया भर के 80 देशों के 206 शतरंज खिलाड़ी फिडे वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेंगे, जो 30 अक्टूबर को शुरू हुआ. खिलाड़ी नॉकआउट फॉर्मेट में मुकाबला करेंगे और इस टूर्नामेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

क्या दांव पर है?
इस टूर्नामेंट में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्राइज फंड है. इसके साथ ही 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन जगहें भी हैं और प्रतियोगी उन प्रतियोगिताओं में जगह बना सकते हैं, जो अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का रास्ता है, जो हर दो साल में होता है.

कहां होगा टूर्नामेंट

ये सभी गेम गोवा के सबसे बड़े कन्वेंशन हॉल और बागा बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित फाइव-स्टार लग्जरी वेन्यू, रिजॉर्ट रियो में होंगे. यह आठ राउंड का, सिंगल-एलिमिनेशन नॉकआउट इवेंट होगा. हर मैच में स्टैंडर्ड टाइम कंट्रोल के तहत दो क्लासिकल गेम खेले जाएंगे. अगर इन राउंड के बाद स्कोर टाई रहता है, तो खिलाड़ी तीसरे दिन रैपिड और ब्लिट्ज टाई-ब्रेक की एक सीरीज के लिए वापस आएंगे ताकि यह तय हो सके कि कौन आगे बढ़ेगा. टॉप 50 सीड वाले खिलाड़ियों को बाय मिलेगा और वे दूसरे राउंड में एंट्री करेंगे, जबकि बाकी 156 प्रतियोगी 1 नवंबर की दोपहर को अपना अभियान शुरू करेंगे.

प्रारूप

राउंडखिलाड़ियों की संख्यातारीख
राउंड 1156Nov 1-3
राउंड 2128 (78 winners of Round 1 + 50 top seeds)Nov 4 -6
राउंड 364Nov 7 -9
राउंड 432Nov 11 -13
राउंड 516Nov 14 -16
राउंड 68Nov 17 -19
राउंड 74Nov 21 -23
राउंड 8 Final2Nov 24 -26
तीसरे स्थान के लिए मैच2Nov 24 -26

शीर्ष 10 सीड्स

सीड्सनामफिडेटाइटलरेटिंग*बी-ईयर
1गुकेश डीINDGM27522006
2एरिगैसी अर्जुनINDGM27732003
3प्रग्गनानंद आरINDGM27712005
4गिरि, अनीशNEDGM27591994
5तो, वेस्लीUSAGM27561993
6कीमर, विंसेंटGERGM27552004
7वेई, यीCHNGM27541999
8अब्दुसत्तोरोव, नोदिरबेकUZBGM27502004
9मामेद्यारोव, शखरियारAZEGM27421985
10नीमन, हंस मोकेUSAGM27382003

प्राइज

राउंडखिलाड़ियों की संख्याप्राइजप्रति राउंड पुरस्कारों की राशि
राउंड 1783500273000
राउंड 2647000448000
राउंड 33211000352000
राउंड 41617000272000
राउंड 5825000200000
राउंड 6435000140000
चौथा स्थान15000050000
तीसरा स्थान 16000060000
रनर-अप18500085000
विजेता1120000120000
कुल206 2000000
FIDE CANDIDATES 2026
CHESS WORLD CUP
FIDE WORLD CUP IN GOA
FIDE WORLD CUP 2025

