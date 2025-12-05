बिना मैच खेले ही मिला रेड कार्ड, कप्तान के बगैर सेमीफाइनल में उतरी टीम, जानें पूरा मामला
AIFF Super Cup: एफसी गोवा के कप्तान इकर गुआर्रोत्सेना को सेमीफाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ मैच से पहले रेड कार्ड मिला.
Published : December 5, 2025 at 2:23 PM IST
हैदराबाद: खेल के मैदान पर अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है, जिन पर कभी-कभी भरोसा नहीं होता है. आज हम आपको फुटबॉल के ग्राउंड से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है. तो आइए AIFF सुपर कप 2025 के दौरान हुई इस घटना के बारे में जानते हैं.
मैच से पहले ही खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड
दरअसल, एफसी गोवा और मुंबई सिटी एफसी के बीच एआईएफएफ सुपर कप 2025 के सेमीफाइनल की शुरुआत एक अजीब तरीके से हुई, जिसमें गोवा टीम के कप्तान को मैच शुरू होने से पहले ही रेड कार्ड मिल गया. ये अपने आप में भी फैंस को अजीब और हैरान कर देने वाला लगा कि कैसे मैच शुरू होने से पहले ही किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जा सकता है.
आपको बता दें कि, एफसी गोवा के कप्तान इकर गुआर्रोत्सेना को गुरुवार को मडगांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले टनल में ही रेड कार्ड दिखाया गया. टीमों के मैदान पर आने से कुछ देर पहले खिलाड़ियों और अधिकारियों के बीच बहस हो गई. कुछ मिनट बाद पता चला कि गोवा के कप्तान इकर गुआर्रोत्सेना को विरोध करने के लिए बाहर भेज दिया गया था.
🚨 Shocking start to the AIFF Super Cup 2025 Semifinal! FC Goa's captain Iker Guarrotxena was shown a RED CARD in the TUNNEL before kick-off against Mumbai City FC.😱 What happened? As teams lined up at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Margao, Guarrotxena was asked to… pic.twitter.com/76dXk8IAJ6— Vikash Kumawat (@Kumawatvikashk) December 4, 2025
इस घटना के कारण टीम में बदलाव करना पड़ा और इकर गुआर्रोत्सेना की जगह जेवियर सिवेरियो को लिया गया. उनकी गैरमौजूदगी में बोर्जा हेरेरा ने आर्मबैंड पहना. गोवा ने डेविड टिमोर और ब्रिसन फर्नांडिस के गोल की मदद से मैच 2-1 से जीत लिया. मुंबई सिटी एफसी के लिए ब्रेंडन फर्नांडिस ने एक गोल किया.
इस घटना का जिक्र करते हुए कमेंटेटर्स ने बताया कि स्थिति तेजी से बिगड़ गई और रेफरी ने इकर के रिएक्शन को बर्ताव की स्वीकार्य सीमा से बाहर माना. अब एफसी गोवा रविवार को फाइनल में ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ खेलेगी. ग्रुप स्टेज में ईस्ट बंगाल ने 1 मैच जीता और दो मैच ड्रॉ खेले. केविन सिबिल ने इस टूर्नामेंट में अब तक दो गोल करके अहम भूमिका निभाई है.
AIFF सुपर कप 2025 में FC गोवा
इस झटके के बावजूद एफसी गोवा ने सेमीफाइनल में शानदार तरीके से एंट्री की क्योंकि वे अपने ग्रुप में टॉप पर थे. नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ शुरुआती हार के बाद उन्होंने वापसी की. इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर एफसी और इंटर काशी को हराकर टॉप चार में जगह बनाई. हालांकि, AFC चैंपियंस लीग 2 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जहां उन्हें लगातार पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा था.