ETV Bharat / sports

बिना मैच खेले ही मिला रेड कार्ड, कप्तान के बगैर सेमीफाइनल में उतरी टीम, जानें पूरा मामला

इकर गुआर्रोत्सेना को रेड कार्ड मिला ( AFP )

हैदराबाद: खेल के मैदान पर अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है, जिन पर कभी-कभी भरोसा नहीं होता है. आज हम आपको फुटबॉल के ग्राउंड से जुड़ी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है. तो आइए AIFF सुपर कप 2025 के दौरान हुई इस घटना के बारे में जानते हैं. मैच से पहले ही खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड

दरअसल, एफसी गोवा और मुंबई सिटी एफसी के बीच एआईएफएफ सुपर कप 2025 के सेमीफाइनल की शुरुआत एक अजीब तरीके से हुई, जिसमें गोवा टीम के कप्तान को मैच शुरू होने से पहले ही रेड कार्ड मिल गया. ये अपने आप में भी फैंस को अजीब और हैरान कर देने वाला लगा कि कैसे मैच शुरू होने से पहले ही किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जा सकता है. आपको बता दें कि, एफसी गोवा के कप्तान इकर गुआर्रोत्सेना को गुरुवार को मडगांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले टनल में ही रेड कार्ड दिखाया गया. टीमों के मैदान पर आने से कुछ देर पहले खिलाड़ियों और अधिकारियों के बीच बहस हो गई. कुछ मिनट बाद पता चला कि गोवा के कप्तान इकर गुआर्रोत्सेना को विरोध करने के लिए बाहर भेज दिया गया था.