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एशियन गेम्स में फतेहाबाद की पूजा सिंह का धमाल, हाई जंप में जीता ब्रॉन्ज मेडल, परिवार ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न

एशियन गेम्स में फतेहाबाद की पूजा सिंह का धमाल ( ETV Bharat )

फतेहाबाद : एशियन गेम्स में फतेहाबाद की बेटी पूजा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. पूजा ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर यह उपलब्धि हासिल की. जैसे ही पूजा के पदक जीतने की खबर उनके पैतृक गांव बोसती पहुंची, परिवार और ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. परिजनों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया.