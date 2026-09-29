एशियन गेम्स में फतेहाबाद की पूजा सिंह का धमाल, हाई जंप में जीता ब्रॉन्ज मेडल, परिवार ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न
एशियन गेम्स में हरियाणा के फतेहाबाद की बेटी पूजा सिंह ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है.
Published : September 29, 2026 at 11:03 PM IST
फतेहाबाद : एशियन गेम्स में फतेहाबाद की बेटी पूजा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. पूजा ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर यह उपलब्धि हासिल की. जैसे ही पूजा के पदक जीतने की खबर उनके पैतृक गांव बोसती पहुंची, परिवार और ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. परिजनों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया.
पूजा से पदक की उम्मीद थी : पूजा के परिवार ने घर पर टीवी के जरिए पूरा मुकाबला लाइव देखा. जैसे ही पूजा ने 1.84 मीटर की जंप लगाकर ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया, पिता हंसराज, मां किरण देवी और भाई अभिषेक की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. भाई अभिषेक ने बताया कि परिवार को पूजा से पदक की पूरी उम्मीद थी और उसकी मेहनत को देखते हुए उन्हें भरोसा था कि वह एशियन गेम्स में जरूर कमाल करेगी.
लंबे अंतराल के बाद मिला पदक : पूजा ने प्रतियोगिता की शुरुआत 1.70 मीटर की ऊंचाई से की. इसके बाद उसने 1.75 और 1.80 मीटर की ऊंचाई को भी पार किया. आखिर में 1.84 मीटर की शानदार छलांग के साथ उसने कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया. खास बात यह है कि एशियन गेम्स में भारत को महिला हाई जंप में लंबे अंतराल के बाद पदक मिला है.
राजमिस्त्री परिवार में जन्मी पूजा : पूजा का सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है. फतेहाबाद के गांव बोसती में राजमिस्त्री परिवार में जन्मी पूजा ने वर्ष 2017 में बेहद सीमित संसाधनों के बीच हाई जंप की प्रैक्टिस शुरू की थी. उस समय गांव में बांस की बल्लियों और भूसे से भरे बोरों से लैंडिंग पिट तैयार कर अभ्यास किया जाता था. सुविधाओं की कमी के बावजूद पूजा ने मेहनत जारी रखी और कई-कई घंटे मैदान पर अभ्यास किया.
कई मेडल जीत चुकी पूजा : कोच बलवान पारता के मार्गदर्शन में पूजा ने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. वर्ष 2023 में उसने एशियन यूथ में गोल्ड और एशियन जूनियर में सिल्वर मेडल जीता. 2023 के ग्वांग्झू एशियन गेम्स में पूजा 1.80 मीटर की छलांग के साथ छठे स्थान पर रही थी. इसके बाद चीन में ही उसने 1.93 मीटर की शानदार छलांग लगाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.
रंग लाई मेहनत : परिवार के मुताबिक, पूजा की इस उपलब्धि के पीछे उसके पिता का संघर्ष, परिवार का सहयोग और उसकी लगातार मेहनत सबसे बड़ी वजह रही है. बेटी के एशियन गेम्स में पदक जीतने के बाद अब गांव बोसती में जश्न का माहौल है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - किसान की बेटी नीरू ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड, दूसरे की राइफल से सीखी निशानेबाजी, अब मां खिलाएंगी चूरमा
ये भी पढ़ें - हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने फिर रचा इतिहास, एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार जीता ब्रॉन्ज मेडल
ये भी पढ़ें - रोहतक की बॉक्सर प्रवीण हुड्डा एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची, मेडल पक्का होने के बाद गांव में खुशी की लहर