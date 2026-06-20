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फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज गोल, पैराग्वे के खिलाड़ी ने 64 सेकंड में गोल कर रचा इतिहास

पैराग्वे के खिलाड़ी ने 64 सेकंड में गोल कर के रचा इतिहास ( AP )