फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज गोल, पैराग्वे के खिलाड़ी ने 64 सेकंड में गोल कर रचा इतिहास
Fastest Goal in FIFA World Cup 2026: पैराग्वे के मटियास गैलार्जा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे तेज गोल करके इतिहास रच दिया
Published : June 20, 2026 at 10:39 AM IST
Fastest Goal in FIFA World Cup: पैराग्वे के मिडफील्डर मटियास गैलार्जा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे तेज गोल करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. उन्होंने ये रिकॉर्ड शनिवार (20 जून) को सैन फ्रांसिस्को में तुर्की के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मैच शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद गोल करके इतिहास रच दिया.
24 वर्षीय गैलार्जा टूर्नामेंट में पैराग्वे का पहला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन जब उन्हें ग्रुप स्टेड के दूसरे मैच में शुरुआती लाइन-अप में जगह मिली तो उन्होंने मैच में अपना असर दिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाया. दूसरे मिनट में ही गैलार्जा ने शुरुआती हमले का फायदा उठाया और बाएं पैर से जोरदार शॉट मारकर गेंद को फाइनल स्थान तक पहुंचा दिया.
64 seconds ⏰— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
Paraguay score the fastest goal of this #FIFAWorldCup so far! 🇵🇾 pic.twitter.com/m5hRaJEVY7
इस्माइल सैबारी का रिकॉर्ड टूटा
इसके साथ गैलार्जा टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. इससे पहले दिन में, मोरक्को के इस्माइल सैबारी के नाम यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी टीम के मैच में 70वें सेकंड में गोल किया था. लेकिन गैलार्जा ने छह सेकंड पहले गोल करके टूर्नामेंट का नया रिकॉर्ड बना दिया.
खबर लिखे जाने तक पैराग्वे और तुर्की के बीच मैच खेला जा रहा है और 90 मिनट्स का खेल पूरा हो चुका है. पैराग्वे गैलार्जा के शुरुआती गोल का फायदा उठाते हुए मैच में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है. अगर एक्सट्रॉ टाइम में भी तुर्की कोई गोल नहीं कर पाता है तो वो मैच हार जाएगा. ग्रुप D की ये दोनों टीमें तुर्की और पैराग्वे FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले अंक की तलाश में हैं, क्योंकि वे अपने शुरुआती मैच हार चुके थे.
तुर्की को ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हार मिली थी, जबकि पैराग्वे को अमेरिका से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था. यह मैच ग्रुप के लिहाज से बहुत अहम है. अगर तुर्की हारता, तो नॉकआउट स्टेज में आगे नहीं बढ़ पाएगा.
बता दें कि आज के दिन खेले गए मैच में मेजबान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से मात देकर अगले राउंड में पहुंच गई है, जबकि मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर 1-0 से शानदार जीत दर्ज की, वहीं ब्राजील ने हैती को 3-0 से करारी मात दी.
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज गोल
- हाकान सुकुर (तुर्की) – 11 सेकंड (2002 बनाम दक्षिण कोरिया)
- वाक्लाव मासेक (चेकोस्लोवाकिया) – 15 सेकंड (1962 बनाम मैक्सिको)
- अर्नेस्ट लेहनर (जर्मनी) – 25 सेकंड (1934 बनाम ऑस्ट्रिया)
- ब्रायन रॉबसन (इंग्लैंड) – 28 सेकंड (1982 बनाम फ्रांस)
- क्लिंट डेम्पसी (अमेरिका) – 30 सेकंड (2014 बनाम घाना)