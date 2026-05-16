पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जड़ा महिला T20I का सबसे तेज अर्धशतक, भारतीय बल्लेबाज का टूटा रिकॉर्ड
Fatima Sana Record: पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने महिला T20I में बड़ी उपलब्धि हासिल की.
Published : May 16, 2026 at 11:04 AM IST
Fastest fifty in women's T20I: पाकिस्तान महिला टीम के कप्तान फातिमा सना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने 15 गेंद में फिफ्टी जड़ कर महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. सना ने ये उपलब्धि कराची में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान हासिल की.
इसके साथ 24 साल की सना ने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, ऑस्ट्रेलिया की फीबी लिचफील्ड और भारत की ऋचा घोष के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 18-18 गेंदों में अपनी फिफ्टी बनाई थी.
Fatima Sana hit her way into the record books with a sensational half-century in Karachi 🎉— ICC (@ICC) May 15, 2026
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महिला T20I में सबसे तेज फिफ्टी
- फातिमा सना (पाकिस्तान) – 15 गेंदें बनाम जिम्बाब्वे (15 मई, 2026)
- सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – 18 गेंदें बनाम भारत (11 जुलाई, 2015)
- फीबी लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया) – 18 गेंदें बनाम वेस्टइंडीज, (2 अक्टूबर, 2023)
- ऋचा घोष (भारत) – 18 गेंदें बनाम वेस्टइंडीज (19 दिसंबर, 2024)
- निदा डार (पाकिस्तान) – 20 गेंदें बनाम दक्षिण अफ्रीका (22 मई, 2019)
T20I में पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी
सना की जबरदस्त पारी से पहले, T20I में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड निदा डार के नाम था, जिन्होंने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंदों में यह कारनामा किया था.
इसके अलावा सना ने महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली. उन्होंने 2022 में वारविकशायर के लिए मैरी केली और इसी साल न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश टूर्नामेंट में ओटागो के लिए लॉरा हैरिस की उपलब्धि की बराबरी की.
Pakistan excelled with bat and ball in Karachi to secure a 3-0 series win over Zimbabwe 👊— ICC (@ICC) May 15, 2026
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पाकिस्तान ने 133 रनों जीता मैच
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. फातिमा सना सिर्फ 19 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहीं. अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और दो छक्के लगाए. इसकी बदौलत पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 223 रन तक पहुंच गया. यह महिला T20I में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले इसी सीरीज में पाकिस्तान ने 237 रन बनाए थे. जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 17.1 ओवर में ही 90 रनों पर ढेर हो गई. जिसके साथ पाकिस्तान ने मैच को 133 रनों से अपने नाम कर लिया.
पाकिस्तान के लिए सबसे तेज फिफ्टी
फातिमा सना का 2026 में प्रदर्शन
2026 सना की फॉर्म अविश्वसनीय रही है. वह इस साल महिलाओं के T20I में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने पांच पारियों में 229 रन बनाए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 206.30 का है. उन्होंने इसी साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 41 गेंदों में 90 रन बनाकर T20I में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था.