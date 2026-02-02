ETV Bharat / sports

"वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाना है लक्ष्य", ईटीवी भारत से बोलीं वर्ल्ड नंबर वन किक बॉक्सिंग चैंपियन रिद्धिमा कौशिक

फरीदाबाद की 14 वर्षीय रिद्धिमा कौशिक किक बॉक्सिंग वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन बनीं है.

Faridabad Riddhima Kaushik Becomes World No 1 in Kickboxing
फरीदाबाद की रिद्धिमा कौशिक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 2, 2026 at 10:52 AM IST

5 Min Read
फरीदाबाद: फरीदाबाद की रहने वाली रिद्धिमा कौशिक ने हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गनाइजेशन द्वारा जारी किए गए विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही देश में पहला स्थान लाने वाली रिद्धिमा पहली खिलाड़ी बन गई है. यही वजह है कि रिद्धिमा कौशिक की इस उपलब्धि को लेकर उन्हें और उनके परिवार को खूब बधाई मिल रही है.

रिद्धिमा कौशिक ने रचा इतिहास: ईटीवी भारत की टीम रिद्धिमा कौशिक के घर पहुंची. ईटीवी भारत के संवाददाता ने रिद्धिमा से उनकी उपलब्धि को लेकर बातचीत की. रिद्धिमा ने बताया कि, "मैं पिछले 9 सालों से किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हूं. इस दौरान मैंने कई मेडल अपने नाम किए हैं. हालांकि मुझे याद भी नहीं है कि 9 सालों में कितने मेडल मैंने जीते हैं. लेकिन इसमें से लगभग 6 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल हैं और 4 गोल्ड नेशनल में हैं. इनमें कई स्टेट मेडल, जिला मेडल शामिल हैं. इस सबका श्रेय मेरे कोच और मेरे परिवार को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इस मुकाम पर हूं."

फरीदाबाद की रिद्धिमा ने रचा वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat)

किक बॉक्सिंग में बनीं वर्ल्ड नंबर वन: रिद्धिमा कौशिक ने आगे बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि -55 और -60 कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में मुझे पहला स्थान मिला है. इसके लिए मैं पिछले 9 सालों से मेहनत कर रही हूं, ताकि कोई रिकॉर्ड बना सकूं और आज मैं देश की पहली खिलाड़ी बन गई हूं, जिसका वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान आया है."

रिद्धिमा कौशिक किक बॉक्सिंग वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन (ETV Bharat)

"वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाना है लक्ष्य": रिद्धिमा ने आगे बताया कि, "आगे की तैयारी मेरी इटली में होने वाली वर्ल्ड कप और इटली में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप की है. उसमें गोल्ड लाना मेरा लक्ष्य है. मेरे घर में मेरी छोटी बहन, बुआ समेत कई किक बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं."

खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी अव्वल: रिद्धिमा ने बताया कि, "खेल के साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी जारी है. मैं अभी सिर्फ 14 साल की हूं. नौवीं क्लास की छात्रा हूं. ऐसे में खेल और पढ़ाई दोनों को मैं मैनेज करके चलती हूं. इसी वजह से मुझे कहीं दिक्कत नहीं आती है. मेरे कोच मुझे एक्स्ट्रा टाइम देकर मेरी प्रैक्टिस करवाते हैं. वहीं, परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूं."

रिद्धिमा कौशिक किक बॉक्सिंग (ETV Bharat)

रिद्धिमा को देख बुआ भी बनी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी: वहीं, रिद्धिमा की बुआ मनीषा ने बताया कि, "मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार की बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है और वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान लाया है. मैं भी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी हूं. 3 साल पहले जब रिद्धिमा का एक इंटरनेशनल मैच चल रहा था, तो वहां पर मैंने इसे खेलते हुए देखा. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी किक बॉक्सिंग क्षेत्र में आऊंगी. पिछले तीन सालों से मैं भी किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हूं. इस दौरान मैंने भी नेशनल और इंटरनेशनल मैच खेले हैं. मेडल भी जीते हैं."

परिवार में खुशी की लहर: इसके अलावा रिद्धिमा कौशिक की मां रितु कौशिक ने बताया कि, "इस उपलब्धि को लेकर हमारे परिवार में खुशी का माहौल है. हमारी बिटिया रिद्धिमा ने अपने परिवार का तो नाम रोशन किया ही है, साथ ही देश-प्रदेश का नाम रोशन कर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है, जिसका किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान आया है. यह किसी सपने के साकार होने जैसा है. इसके लिए रिद्धिमा पिछले 9 सालों से मेहनत कर रही है. 9 साल पहले ही इसने किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी. उनके कोच संतोष थापा और दिव्या मैडम दोनों मेरी बच्ची को ट्रेनिंग देते हैं. जब मेरी बच्ची का कोई टूर्नामेंट होता है, उस दौरान रिद्धिमा को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाते हैं. रिद्धिमा प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई भी कर रही है. दोनों को मैनेज करके चल रही है. दोनों ही क्षेत्रों में वह अव्वल है. अब रिद्धिमा की अगली तैयारी इटली में होने वाले वर्ल्ड कप और इटली में ही होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप की है, जिसमें गोल्ड लाना रिद्धिमा का लक्ष्य है."

सरकार से नहीं मिलता है कोई सपोर्ट: रिद्धिमा की मां रितु ने आगे बताया कि, "सपोर्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा. अभी मेरी बेटी जहां भी खेलने जाती है, उसका खर्चा हम खुद उठाते हैं. चाहे नेशनल टूर्नामेंट हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट. ऐसे में मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि वह खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, ताकि मेरी बेटी ही नहीं बल्कि देश की और भी बेटियां अच्छे से खेल सकें और देश के लिए गोल्ड ला सकें."

संपादक की पसंद

