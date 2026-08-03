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आर्थिक तंगी नहीं रोक सकी उड़ान...फरीदाबाद में ऑटो चालक के बेटे हरमन ने नेशनल MMA में जीता ब्रॉन्ज, अब इंटरनेशनल की तैयारी

आर्थिक तंगी नहीं रोक सकी उड़ान ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के युवा खिलाड़ी हरमन सिंह ने सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी प्रतिभा का लोहा राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है. दरअसल, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित अभय प्रशाल में 24 से 26 जुलाई 2026 तक आयोजित 9वीं MMA (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में हरमन ने कांस्य पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है. इस मुकाबले में देशभर से करीब 1,200 खिलाड़ी शामिल हुए. इस कड़े मुकाबलों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. पहले प्रयास में मिला राष्ट्रीय पदक: ईटीवी भारत ने युवा खिलाड़ी हरमन सिंह से बातचीत की. बातचीत के दौरान हरमन सिंह ने बताया कि, "यह मेरे करियर की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी और पहले ही प्रयास में पदक जीतना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. यह उपलब्धि मेरे परिवार और मेरे कोच की वजह से संभव हुई है. प्रतियोगिता बेहद कठिन थी क्योंकि इसमें देशभर से लगभग 1,200 खिलाड़ी शामिल हुए थे. मैंने करीब छह महीने पहले ही MMA की ट्रेनिंग शुरू की थी और इतने कम समय में नेशनल स्तर पर मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है." आर्थिक तंगी के बीच जारी है संघर्ष: हरमन एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और उसी आय से बेटे की डाइट, ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं का खर्च उठाने की कोशिश करते हैं. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने हरमन के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया. फरीदाबाद में ऑटो चालक के बेटे हरमन ने नेशनल MMA में जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat) पढ़ाई छूटी, लेकिन सपना नहीं: हरमन ने अपनी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि, "आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं 12वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख सका. कई बार मेरे पास ट्रेनिंग की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं होते. इस खेल में अच्छी डाइट और उपकरणों पर भी काफी खर्च आता है, जिसे पूरा करना हमारे लिए आसान नहीं है. इसके बावजूद मेरे कोच बिना किसी भेदभाव के हमेशा मेरा साथ देते हैं और मुझे प्रशिक्षण देते हैं."