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आर्थिक तंगी नहीं रोक सकी उड़ान...फरीदाबाद में ऑटो चालक के बेटे हरमन ने नेशनल MMA में जीता ब्रॉन्ज, अब इंटरनेशनल की तैयारी

फरीदाबाद के हरमन सिंह ने राष्ट्रीय MMA टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है. अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की तैयारी कर रहे.

Faridabad Harman Singh Wins Bronze at MMA India National Championship 2026
आर्थिक तंगी नहीं रोक सकी उड़ान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 10:20 AM IST

4 Min Read
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फरीदाबाद: फरीदाबाद के युवा खिलाड़ी हरमन सिंह ने सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी प्रतिभा का लोहा राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है. दरअसल, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित अभय प्रशाल में 24 से 26 जुलाई 2026 तक आयोजित 9वीं MMA (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में हरमन ने कांस्य पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है. इस मुकाबले में देशभर से करीब 1,200 खिलाड़ी शामिल हुए. इस कड़े मुकाबलों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

पहले प्रयास में मिला राष्ट्रीय पदक: ईटीवी भारत ने युवा खिलाड़ी हरमन सिंह से बातचीत की. बातचीत के दौरान हरमन सिंह ने बताया कि, "यह मेरे करियर की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी और पहले ही प्रयास में पदक जीतना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. यह उपलब्धि मेरे परिवार और मेरे कोच की वजह से संभव हुई है. प्रतियोगिता बेहद कठिन थी क्योंकि इसमें देशभर से लगभग 1,200 खिलाड़ी शामिल हुए थे. मैंने करीब छह महीने पहले ही MMA की ट्रेनिंग शुरू की थी और इतने कम समय में नेशनल स्तर पर मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है."

आर्थिक तंगी के बीच जारी है संघर्ष: हरमन एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और उसी आय से बेटे की डाइट, ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं का खर्च उठाने की कोशिश करते हैं. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने हरमन के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया.

फरीदाबाद में ऑटो चालक के बेटे हरमन ने नेशनल MMA में जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat)

पढ़ाई छूटी, लेकिन सपना नहीं: हरमन ने अपनी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि, "आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं 12वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख सका. कई बार मेरे पास ट्रेनिंग की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं होते. इस खेल में अच्छी डाइट और उपकरणों पर भी काफी खर्च आता है, जिसे पूरा करना हमारे लिए आसान नहीं है. इसके बावजूद मेरे कोच बिना किसी भेदभाव के हमेशा मेरा साथ देते हैं और मुझे प्रशिक्षण देते हैं."

Faridabad Harman Singh Wins Bronze at MMA India National Championship 2026
युवा खिलाड़ी हरमन सिंह (ETV Bharat)

इंटरनेशनल खेलने का मौका: राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद हरमन को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर भी मिला, लेकिन आर्थिक अभाव उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गया. विदेश यात्रा और अन्य खर्च स्वयं वहन करने की शर्त के कारण वह इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके.

सरकार और स्पॉन्सर से सहयोग की अपील: हरमन ने उम्मीद जताई कि यदि उन्हें आर्थिक सहायता और प्रायोजन मिले तो वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत सकते हैं. इस बारे में हरमन ने कहा कि, "अगर मुझे आर्थिक सहायता और स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीत सकता हूं."

Faridabad Harman Singh Wins Bronze at MMA India National Championship 2026
अब इंटरनेशनल की तैयारी (ETV Bharat)

कोच ने की हरमन की सराहना: किंग सेन फाइट क्लब के कोच आशीष ने बताया कि, "हरमन पिछले छह महीने से मेरे पास प्रशिक्षण ले रहे हैं. इससे पहले वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीत चुके थे और अब पहले ही नेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं. हरमन बेहद मेहनती खिलाड़ी है. उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. कई बार वह अकादमी की फीस भी समय पर जमा नहीं कर पाता. अभी भी उसकी करीब तीन महीने की फीस बकाया है, लेकिन उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए हमने कभी उसे प्रशिक्षण से नहीं रोका. आज उसकी सफलता हमारे लिए भी गर्व का विषय है. हरमन का अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है."

संघर्ष बना सबसे बड़ी ताकत: बता दें कि हरमन सिंह की कहानी यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियां प्रतिभा और मेहनत के आगे टिक नहीं सकतीं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपनी क्षमता का परिचय दिया है. अब उनकी नजरें अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर हैं.

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