ETV Bharat / sports

फरीदाबाद के बॉक्सर लोकेश ने हरियाणा का नाम किया रोशन, एलीट मेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

खेल कोटे से आर्मी में हैं कार्यरतः लोकेश ने बताया कि मैं खेल कोटे से आर्मी में भर्ती हुआ हूं. वहां भी हमारे जो सीनियर अफसर है, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल पा रहा है. यही वजह है कि मैं गेम्स के लिए समय निकलता हूं और अपने प्रैक्टिस को लगातार जारी रखता हूं. खेल की वजह से ही मैं आर्मी में हूं. मुझे खेल कोटे से आर्मी में नौकरी मिली है.

80 किलो वर्ग भार में जीता गोल्डः ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान लोकेश ने बताया कि 4-10 जनवरी तक नोएडा में एलीट मेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था. आयोजन में 80 किलो वर्ग भार में मेरा गोल्ड है. गोल्ड मेडल जीत कर मैं बहुत खुश हूं. हर खिलाड़ी का सपना होता है गोल्ड मेडल जीतना. इस जीत का पूरा श्रेय मैं अपने परिवार, अपने कोच और अपने दोस्तों को देना चाहता हूं क्योंकि उनके बिना यह सब संभव नहीं था.

फरीदाबादः जिले के बॉक्सर लोकेश ने एक बार फिर जिले और प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है. दरअसल लोकेश ने 4-10 जनवरी तक नोएडा में आयोजित 9वें एलीट मेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. लोकेश खेल कोटे से आर्मी में भर्ती हुए हैं. देश सेवा के साथ-साथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार गोल्ड मेडल ला रहे हैं. लोकेश आने वाले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में जुट गए हैं. वहीं उनका सपना ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाना है.

2011 से खेल रहे हैं लोकेशः लोकेश ने बताया कि मैंने खेल की शुरुआत 2011 से की थी लेकिन बीच में गेम्स को छोड़ दिया था. बाद में फिर से मैंने गेम्स में वापसी की और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं. इससे पहले 2024 में भी नेशनल चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल था. उससे पहले 2024 में गोवा में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था. इसके अलावा भी कई मेडल मैंने जीता है. मार्च 2026 में ही मंगोलिया में एशियन गेम्स का आयोजन होने जा रहा है जिसकी तैयारी में आज से ही लग गया हूं. उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम है, एशियाई गेम है, विश्व चैंपियनशिप है, ओलंपिक गेम है अब मेरा पूरा फोकस इन्हीं गेम में गोल्ड मेडल लाने पर है.

9वें एलीट मेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लोकेश ने जीता गोल्ड मेडल (Etv Bharat)

लोकेश के पिता हैं किसानः लोकेश ने बताया कि मैं किसान परिवार से आता हूं और मेरे पिताजी एक किसान हैं. आज गांव वाले खूब तारीफ करते हैं और जैसे ही मैंने गोल्ड जीता, उन्होंने गांव में जश्न मनाया था. वहां स्वागत की तैयारी की थी. सभी कह रहे थे कि किसान का बेटा देश के लिए गोल्ड ला रहा है. देश की सेवा कर रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है. इन खुशी को मैं बरकरार रखूंगा और आने वाले दिनों में भी जो भी गेम होंगे, उसमें कोशिश रहेगी गोल्ड मेडल लेकर आऊं.

लोकेश की युवाओं से अपील, नशे से रहें दूरः बॉक्सर लोकेश ने आगे बताया कि "मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि वे नशा ना करें. अगर आप किसी खेल में है और खेल समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ाई पर ध्यान दें लेकिन नशा ना करें. शुरू से ही मैं नशे के खिलाफ रहा हूं. जो भी मुझे जूनियर खिलाड़ी मिलते हैं या जो भी मेरे दोस्त हैं, वह किसी भी तरह से कोई नशा नहीं करते हैं. हमेशा मैं नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक भी करता हूं. एक खिलाड़ी होने के नाते मेरा धर्म है कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना."

9वां एलीट मेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (Etv Bharat)

लंबे इंतजार के बाद लोकेश को मिला गोल्डः लोकेश के कोच मुकेश कुमार ने बताया कि "जैसे ही हमें पता चला कि हमारा बच्चा फाइनल में चला गया. बॉक्सिंग से जुड़े हुए सभी लोग खुश हो गए और सभी गुरु चाहते हैं कि उनका जो शिष्य हैं. वो देश का नाम रोशन करें. गोल्ड लेकर आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोकेश ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. हालांकि लोकेश की जिंदगी में कुछ ऐसा समय भी आया जब मेडल नहीं आ रहे थे. काफी निराश था लेकिन फिर भी उसने बॉक्सिंग को छोड़ा नहीं. ऐसा 10 साल तक चलता रहा और आज नतीजा यह है कि गोल्ड लेकर लोकेश ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. अब लोकेश इंटरनेशनल खेल की तैयारी में लग गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी लोकेश गोल्ड मेडल लेकर जरूर आएगा."

गांव से निकलकर संघर्ष से पाया मुकामः आपको बता दें लोकेश ऐसा खिलाड़ी है जो एक गांव से आते हैं और उनके पिता किसान हैं. ऐसे में गांव से निकलकर उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि देश की सेवा के साथ-साथ बॉक्सिंग क्षेत्र में अपना और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं.