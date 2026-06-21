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पाकिस्तान के खिलाड़ी को धूल चटाकर फरीदाबाद के बॉडी बिल्डर ने थाईलैंड में लहराया परचम, जानें उनके संघर्ष की कहानी

Faridabad Bodybuilder Manish Rajput ( ETV Bharat )