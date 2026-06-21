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पाकिस्तान के खिलाड़ी को धूल चटाकर फरीदाबाद के बॉडी बिल्डर ने थाईलैंड में लहराया परचम, जानें उनके संघर्ष की कहानी

फरीदाबाद के बॉडी बिल्डर मनीष राजपूत ने थाईलैंड में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.

Faridabad Bodybuilder Manish Rajput
Faridabad Bodybuilder Manish Rajput (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 21, 2026 at 7:56 PM IST

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फरीदाबाद: थाईलैंड में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर फरीदाबाद के बॉडी बिल्डर मनीष राजपूत ने देश और शहर का नाम रोशन किया है. 12 से 14 जून के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में मनीष ने अपनी मेहनत और उत्कृष्ट फिटनेस का दम दिखाते हुए प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया. प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक मुकाबला 62 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में देखने को मिला. जहां उनका सामना पाकिस्तान के एक मजबूत खिलाड़ी से हुआ. कड़े मुकाबले के बावजूद मनीष ने आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखा तथा निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.

बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मनीष राजपूत ने कहा कि "परिवार के निरंतर सहयोग और कोच के मार्गदर्शन ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बिना उन लोगों के स्पोर्ट से ये मेरा सपना पूरा नहीं होता. मुझे बॉडी बिल्डिंग में 3 से 4 साल हो गए हैं. इस बीच मैंने कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. जहां मेडल भी मिला और कई जगह मुझे निराशा हासिल हुई, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ता गया और यही वजह है कि मैंने अब तक कई मेडल हासिल किए हैं."

पाकिस्तान के खिलाड़ी को धूल चटाकर फरीदाबाद के बॉडी बिल्डर ने थाईलैंड में लहराया परचम (ETV Bharat)

कोच और अभिभावक को दिया श्रेय: मनीष राजपूत ने बताया कि "मुझे प्रो कार्ड भी मिला है. प्रो कार्ड बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में खिलाड़ियों को कम मिलता है, प्रो कार्ड का मिलने का मतलब है कि वर्ल्ड में मेरा कंपटीशन कहीं भी हो, फेडरेशन आने-जाने और रहने का खर्चा उठाता है. इसका श्रेय मैं अपने कोच अनूप सर और अपने परिवार को देना चाहता हूं. इन लोगों का स्पोर्ट नहीं मिलता तो, मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता."

मनीष ने कड़ी मेहनत की: मनीष के कोच अनूप ने बताया कि "मनीष मेरे पास 5 साल पहले आया था. मनीष ने बताया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है. जिसके बाद मैंने मनीष की तैयारी शुरू कर दी. मनीष शुरू से ही डिसिप्लिन में था. जब भी मैं उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता, वो उस समय पर आ जाता था. जो मैंने डाइट प्लान दिया. उसको उसने फॉलो किया. आजकल की जनरेशन फास्ट फूड ज्यादा खाती हैं, लेकिन मनीष ने ऐसा नहीं किया और वो कड़ी मेहनत करता रहा. शुरुआत में कठिनाई भी आई. जब मनीष को मेडल नहीं मिला, लेकिन धीरे-धीरे मनीष रफ्तार बढ़ता गया और आज इस मुकाम पर पहुंच गया."

Faridabad Bodybuilder Manish Rajput
थाईलैंड में आयोजित हुई थी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

पत्नी ने भी किया सहयोग: मनीष राजपूत की पत्नी नीशू ने बताया कि "मुझे अपने पति पर गर्व है. क्योंकि वो देश के लिए गोल्ड लेकर आ रहे हैं. इसमे सबसे ज्यादा मेहनत उनके कोच की है. जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं, तो मुझे चाइनीज फूड या गोलगप्पे खाने का मन करता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूं. क्योंकि पति की डाइट में वो नहीं है. इसलिए मैं भी नहीं खाती. जो खाना इनकी डाइट में है. वही खाना हम खाते हैं. ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं."

युवाओं के लिए प्रेरणा बने मनीष: आपको बता दें मनीष राजपूत लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं. हालांकि थाईलैंड में हासिल की गई ये सफलता उनके खेल जीवन की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों में शामिल हो गई है. दो स्वर्ण पदकों के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से वैश्विक मंच पर भी सफलता हासिल की जा सकती है.

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