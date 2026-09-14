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शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने टीम इंडिया को दी बधाई, कहा-'ट्रॉफी न लेने का फैसला टीम का, पहले देश फिर ट्राफी'

'देश पहले है, ट्रॉफी बाद में': महिला एशिया कप पर टीम इंडिया के कब्जे के बाद रोहतक में शेफाली के परिवार में खुशी का माहौल है. बेटी की शानदार उपलब्धि पर परिजनों को गर्व है. शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि "देश पहले है, ट्रॉफी बाद में". रोहतक की गलियों से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली शेफाली वर्मा ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया है. बेटी की उपलब्धि पर पिता संजीव वर्मा ने खुशी जताते हुए पूरी टीम को बधाई दी है. शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने कहा कि "टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है." उन्होंने बताया कि देर रात शेफाली से उनकी बातचीत भी हुई. भारतीय टीम की जीत पर उन्होंने खिलाड़ियों और पूरे देश को बधाई दी.

रोहतकः भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हाल ही में संपन्न हुए महिला T20 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने नॉकआउट मैचों में लगातार बेहतरीन पारियां खेलकर भारत को 8वीं बार एशिया कप जिताने में अहम भूमिका निभाई. रोहतक की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है.

'बार-बार खुद की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, मंद बुद्धि वाला काम करते हैं': शेफाली के पिता ने भारत के द्वारा ट्राफी नहीं लेने के सवाल पर कहा कि "पिछले साल भी देखा. हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं. पाकिस्तान को ट्राफी देने के लिए उनको नहीं भेजना चाहिए. पिछली बार भी उनके हाथ से लड़कों की टीम ने ट्राफी नहीं लिया था. इस बार भी इसी कारण से लड़कियों के टीम ने ट्राफी नहीं लिया. बार-बार खुद की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए. वे मंद बुद्धि वाला काम करते हैं. बार-बार करते हैं. पाकिस्तान में बहुत से अधिकारी हैं, उन्हें दूसरे अधिकारी को ट्राफी देने के लिए भेजना चाहिए."

'बेटी की मेहनत और उपलब्धि पर गर्व है': शेफाली के पिता ने बताया कि "बेटी ने इस बार 'मैन ऑफ द सीरीज' का खिताब जीतकर तोहफा देने का प्रयास करने का वादा किया था. शेफाली की शानदार बल्लेबाजी और टीम की जीत से परिवार बेहद खुश है. पिता ने कहा कि "बेटी की मेहनत और उपलब्धि पर उन्हें गर्व है. रोहतक की बेटी ने अपनी प्रतिभा के दम पर देशभर में परिवार और शहर का नाम रोशन किया है."

'शेफाली के खेल में अभी भी कुछ कमियां हैं': संजीव वर्मा का कहना है कि शेफाली के खेल में अभी भी कुछ कमियां हैं. उन्होंने कहा कि बेटी को अपने खेल में और सुधार करने की जरूरत है. उनका मानना है कि शेफाली अभी अपने खेल के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है, जहां वह पहुंच सकती है. पिता की ये बातें बताती हैं कि परिवार बेटी की सफलता के साथ-साथ उसके बेहतर भविष्य पर भी ध्यान दे रहा है. रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने महिला क्रिकेट में एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी है. एशिया कप की जीत से परिवार में जश्न है, तो पिता को उम्मीद है कि शेफाली आने वाले मुकाबलों में और बेहतर प्रदर्शन करेगी. देश की बेटी को इस शानदार उपलब्धि पर चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं.