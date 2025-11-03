ETV Bharat / sports

शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन के बाद रोहतक में बज रहे ढोल, मां बोली - "भगवान ने सुन ली, बेटी ने जीता सबका दिल"

शेफाली वर्मा के वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद ईटीवी भारत ने उनकी मां परवीन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

Exclusive interview with Shafali Verma mother Parveen and family members after her brilliant performance in the World Cup final
शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन पर मां परवीन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 5:31 PM IST

रोहतक : महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी 87 रनों की पारी से टीम को विक्ट्री दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है. जीत के बाद से ही रोहतक में जश्न का सिलसिला जारी है. रोहतक में शेफाली के घर के आगे ढोल लगातार बज रहे हैं. परिवार काफी ज्यादा खुश है. ऐसे में ईटीवी भारत ने शेफाली वर्मा की मां परवीन और बाकी परिजनों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

शेफाली के घर में बज रहे ढोल : शेफाली वर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी शानदार बैटिंग से लोगों का दिल जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में शेफाली वर्मा ज्यादा कुछ नहीं कर सकी लेकिन फाइनल में उन्होंने 87 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और दो विकेट भी लिए जिससे सभी चौंक गए. शेफाली वर्मा की इस उपलब्धि से ना केवल माता-पिता बल्कि रोहतक शहर का हर व्यक्ति बेहद खुश है और परिवार में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. शेफाली वर्मा की मां घर के मंदिर में पूजा कर भगवान को धन्यवाद दे रही हैं, वहीं उनके घर के बाहर लगातार ढोल की गूंज सुनाई पड़ रही है.

शेफाली वर्मा की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)

शेफाली के प्रदर्शन से खुश घरवाले : शेफाली वर्मा की मां परवीन अपनी बेटी की उपलब्धि से काफी ज्यादा खुश हैं. उन्होंने कहा कि "हालांकि उन्हें काफी ज्यादा डर था कि जैसे सेमीफाइनल में शेफाली रन नहीं बना पाई थी, कहीं ऐसा ही इस मैच में ना हो जाए, इसके लिए वे भगवान से लगातार दुआ कर रही थी कि शेफाली अच्छा प्रदर्शन करें और टीम इंडिया को जीत हासिल हो. भगवान ने उनकी बात सुन ली और शेफाली ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया और सभी का दिल जीत लिया. शेफाली के खेल से वे काफी ज्यादा संतुष्ट हैं और भले ही शेफाली सेंचुरी ना बना पाई हो लेकिन शेफाली की पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं थी. शेफाली के अच्छे गेम के लिए कुलदेवी के मंदिर में माथा टेकने के लिए भी गए थे". वहीं शेफाली वर्मा की ताई और चाची का कहना है कि "उन्हें पहले से पता था कि शेफाली फाइनल में जरूर अच्छा खेलेगी और सबका नाम रौशन करेगी और बिलकुल ठीक ऐसा ही हुआ. शेफाली हमारे लिए किसी बेटे से कम नहीं है."

