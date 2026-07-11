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Exclusive : श्रीगंगानगर की गलियों से टीम इंडिया तक का सफर, डेब्यू मैच में ही चमके मानव सुथार, बोले- सफेद जर्सी पहनना हर क्रिकेटर का सपना

जयपुर : राजस्थान के खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली पल आया है. करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के किसी क्रिकेटर ने भारतीय टेस्ट टीम की कैप और सफेद जर्सी हासिल कर इतिहास रच दिया है. राजस्थान रणजी टीम के कप्तान और देश के उभरते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट टीम में न सिर्फ अपनी जगह पक्की की, बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि वे 'मैन ऑफ द मैच' चुने गए.

राजस्थान रणजी टीम के कप्तान और उभरते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ने हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाकर इतिहास रचा. अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया. करीब एक दशक बाद राजस्थान का कोई खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने में सफल हुआ है, मानव सुथार का क्रिकेट सफर संघर्ष और लगातार मेहनत की मिसाल रहा है. बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जुनून रखने वाले मानव ने गंगानगर से क्रिकेट की शुरुआत की और फिर विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनाई. घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए लगातार प्रभावी प्रदर्शन, रणजी ट्रॉफी में विकेट लेने की क्षमता और लंबी स्पेल फेंकने की कला ने उन्हें चयनकर्ताओं की नजर में ला खड़ा किया.

​मानव सुथार से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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सफेद जर्सी पहनना अलग अनुभव : ​आज के दौर में भले ही टी-20 क्रिकेट का बोलबाला हो, लेकिन मानव सुथार के लिए टेस्ट क्रिकेट की अहमियत सबसे ऊपर है. भारतीय टेस्ट कैप मिलने के अनुभव को साझा करते हुए मानव ने कहा, "देश के लिए सफेद जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे भावुक और बड़ा पल है. इसके लिए मैंने सालों पसीना बहाया है. टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी के धैर्य और तकनीकी कौशल की असली परीक्षा लेता है. रणजी क्रिकेट ने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया और सिखाया कि कैसे लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखा जाता है.

मानव सुथार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय टेस्ट टीम की कैप मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है. इसके लिए मैंने कई वर्षों तक लगातार मेहनत की. अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना मेरे लिए बेहद खास रहा. उन्होंने कहा रणजी क्रिकेट ने मुझे सबसे ज्यादा निखारा. वहीं मैंने सीखा कि लंबे समय तक एक जैसी लय और अनुशासन कैसे बनाए रखना है. टेस्ट क्रिकेट में हर गेंद महत्वपूर्ण होती है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है.