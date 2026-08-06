कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे जीता ब्रॉन्ज मेडल, सुनिए जूडोका उन्नति शर्मा की जुबानी, अब ओलंपिक पदक है सपना
भारत की जूडो खिलाड़ी उत्तराखंड निवासी उन्नति शर्मा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, रोहित सोनी ने लिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 2:59 PM IST
देहरादून: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गर्व का पल लाने वाली जूडो प्लेयर उन्नति शर्मा घर लौट आई हैं. देहरादून लौटने पर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट का शानदार स्वागत हुआ. जौलीग्रांट एयरपोर्ट के बाद उनके स्कूल में मिले स्वागत से उन्नति बहुत खुश हैं.
कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट उन्नति शर्मा का घर लौटने पर स्वागत: देहरादून की 23 वर्षीय जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया. उन्नति ने प्री-क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ा. सेमीफाइनल में उन्हें कड़े प्रतिद्वंदी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रिपिचेज (Repechage) राउंड में वापसी कर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपनी जगह पक्की की. खास बात ये है कि उन्नति शर्मा ने सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड में 'इप्पोन' (Ippon) के जरिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया.
23 साल की उन्नति ने बढ़ाया देश का गौरव: देहरादून के स्थानीय जूडो क्लब और राज्य स्तरीय कोचिंग से प्रशिक्षित उन्नति का ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है. उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्तर से ही लगातार जीत दर्ज कीं और राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में भी अपनी पहचान बनाई. 23 साल की उन्नति ने पिछले साल राष्ट्रीय और एशियाई प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें कॉमनवेल्थ टीम में स्थान मिला.
More glory for India in Judo!— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2026
Congratulations to Unnati Sharma for winning the Bronze Medal in the Women's 63 kg category at the Commonwealth Games 2026. Her commitment and determination were clearly visible during the games. May she keep excelling in all her forthcoming…
उन्नति ने अपनी खेल यात्रा के बारे में बताया: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ब्रॉन्ज मेडल विजेता उन्नति शर्मा ने कहा कि-
जब मैं छोटी थी, तो मुझे खेलना काफी पसंद था. ऐसे में मैं नए-नए खेलों को खेलती थी. मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है. जब मैं स्कूल में थी, उस दौरान हमारे स्कूल में नए कोच आए थे. उन्होंने स्कूल में जूडो खेल की प्रैक्टिस शुरू की थी. जब मैंने अन्य बच्चों को जूडो खेल की प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो मुझे ये एक अलग खेल लगा. उसके बाद मैंने जूडो खेल की प्रैक्टिस शुरू कर दी.
-उन्नति शर्मा, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट-
सवाल- सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड में 'इप्पोन' (Ippon) के जरिए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीतने की क्या रणनीति थी?
जवाब- इस सवाल पर उन्नति शर्मा ने कहा कि 1 मिनट 7 सेकंड में मुकाबला जीतने की कोई खास रणनीति नहीं थी. मैंने अपनी विरोधी खिलाड़ी की पहले फाइट्स देखी थीं. मुझे पता था कि प्रतिद्वंदी लेफ्टी है. ऐसे में मैंने इस बात पर फोकस किया कि उसका लेफ्ट हैंड कंट्रोल करूं, ताकि वो एंट्री ना कर पाए. जब खेल शुरू हुआ तो मैंने देखा कि प्रतिद्वंदी की बॉडी बैलेंस पीछे है, जिसका फायदा उठाते हुए मैंने प्रतिद्वंदी को गिरा दिया और मुकाबला जीत गई.
Congratulations to Unnati Sharma on securing Bronze Medal in Women’s 63kg Judo event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. Your remarkable achievement adds yet another shining chapter to India’s distinguished judo campaign at these Games. May you continue to scale greater…— President of India (@rashtrapatibhvn) August 1, 2026
सवाल- पिछले कुछ समय से आप चोटों से भी जूझ रही थीं. उस मुश्किल दौर से खुद को बाहर निकालने के लिए आपने क्या किया?
जवाब- इस सवाल पर उन्नति ने कहा कि जब उनको चोट लगी थी तो टेंशन हो गई थी. क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स मात्र एक महीने ही दूर थे. लेकिन उनका पूरा फोकस कॉमनवेल्थ गेम पर ही था. जिसके लिए उन्होंने काफी अधिक मेहनत की थी. ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम में पीछे रहना नहीं चाहती थी. जिसके चलते कुछ दिन ट्रेनिंग से विराम लिया. लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग जारी रखी. कॉमनवेल्थ गेम के लिए खुद को तैयार रखना था. जूडो प्रेक्टिस नहीं छोड़ी. लगातार फिजियोथेरेपी लेती रही और प्रैक्टिस करती रही.
🥉🇮🇳 Congratulations, Unnati Sharma!— GFN (@GFNIND) August 2, 2026
With grit, determination, and outstanding skill, Unnati Sharma has clinched the Bronze Medal in the Women's 63kg Judo event at the Glasgow 2026 Commonwealth Games.
A proud moment for India and another inspiring achievement on the… pic.twitter.com/dws9awpXrG
सवाल- चोट के दिनों में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन था?
जवाब- इस सवाल पर उन्नति ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने जा रही हैं. क्योंकि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स से मेडल लाना बहुत बड़ी बात है, जो हर एक एथलीट का सपना भी होता है. पिछली बार भी चाह रही थी कि मेरा सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हो जाए. लेकिन नेशनल स्तर पर सेकंड आई थी जिसके चलते नहीं जा पाई थी. ऐसे में इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने का मौका मिला था. मैं अपना शत प्रतिशत देना चाहती थी. यही मेरा मोटिवेशन था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएं. भारत के लिए मेडल लेकर आएं.
सवाल- आपने पांचवीं कक्षा से ही जूडो सीखना शुरू कर दिया था. इस 10-15 साल लंबे सफर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा?
जवाब- इस पर उन्नति शर्मा ने कहा कि साल 2018 में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट्स गई थी. वह उनके करियर का एक टर्निंग प्वाइंट था. क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ स्टेट और नेशनल लेवल तक ही सीमित थीं. क्योंकि उससे पहले उन्हें कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी. लेकिन जब वो इंस्पायर इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स में गईं, तो उनको काफी अधिक सपोर्ट मिला. साथ ही वहां पर उन्होंने बहुत कुछ नई चीजें देखी और सीखी. उन्होंने वहीं से ये तय किया कि उन्हें भी ओलंपिक में जाना है और कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना है.
सवाल- कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने के बाद, अब फोकस कहां रहेगा?
जवाब- इस सवाल पर उन्नति ने कहा कि उनका फोकस अभी जूडो खेल पर ही है. 2030 तक उनका फोकस इसी पर ही रहेगा, ताकि आगामी भारत में होने जा रहे अगले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालीफाई हो और कॉमनवेल्थ गेम्स खेलें. वर्तमान समय में उनका पूरा फोकस नेशनल गेम्स पर है. इसके बाद वो एशियाड और ओलंपिक पर फोकस करेंगी.
सवाल- उत्तराखंड और देश की उन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जो आपकी तरह खेलों में अपना करियर बनाना चाहती हैं?
जवाब- इस पर उन्नति शर्मा ने बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि वो हार्ड वर्क और डेडीकेशन के साथ अपने गेम को खेलें. साथ ही अपनी पूरी मेहनत खेल की प्रैक्टिस के लिए जारी रखें.
सवाल- कॉमनवेल्थ मेडल पहनकर खुद को क्या कहेंगी और कैसा महसूस कर रही है?
जवाब- इस पर उन्नति शर्मा ने कहा कि वह बहुत अच्छा और प्राउड फील कर रही हैं. ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि उन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद एक बेहतर रिस्पांस मिला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश के तमाम नेताओं, सेलिब्रिटीज ने शुभकामनाएं दी. यही नहीं, आम जनता ने भी उनकी इस जीत की सराहना की है.
सवाल- युवाओं के लिए एक फिटनेस या लाइफ टिप, जो वे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकें?
जवाब- इस पर उन्नति शर्मा ने कहा कि फिटनेस काफी अधिक महत्वपूर्ण है. वर्तमान समय में जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई है, उसमें लोगों को फिट रहने की जरूरत है. अगर आप फिट रहते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है.
उन्नति की मां ने क्या कहा: वहीं, उन्नति शर्मा की माता ममता शर्मा ने कहा कि-
जब उन्नति खेल रही थीं, तो उसे दौरान मैं टीवी पर देख रही थी और काफी खुश थी. टीवी पर खेल देखने के दौरान ही मैं छत पर कपड़े लेने चली गईं. जब नीचे आई, तो उन्हें पता चला कि उन्नति शर्मा सेमीफाइनल हार गई हैं. इसके बाद मुझे काफी अधिक चिंता हुई. लेकिन खेल अभी बाकी था.
-ममता शर्मा, उन्नति शर्मा की मां-
जवाब- फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो टीवी के सामने बैठकर पूरा गेम देखेंगी. उन्नति शर्मा गेम जीत गईं. साथ ही कहा कि उन्नति ने जो मेहनत की है वो बेमिसाल है. हमने वो किया जो माता-पिता का फर्ज होता है. सबने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है.
उन्नति की प्रिंसिपल का बयान: उन्नति शर्मा ने जिस डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी, उस दौरान उस स्कूल की प्रिंसिपल रहीं सारिका मोहन बेम्बी ने कहा कि-
जब उन्नति स्कूल में थी उस दौरान भी मैंने उन्नति को ओलंपियन की तरह देखा था. आज भी ओलंपियन जैसा ही देखती हूं. ऐसे में जब कुछ साल बाद ओलंपिक होंगे और उन्नति का उसमें चयन होगा और देश के लिए मेडल जीतेगी, तब जाकर उनकी मेहनत सफल होगी.
-सारिका मोहन बेम्बी, प्रिंसिपल-
सारिका ने कहा कि जब उन्नति पांचवीं क्लास में थीं, तभी इनको ढूंढ लिया गया था. साथ ही कहा कि उन्हें आज भी वो दिन याद है, जब प्रैक्टिस के दौरान जब तक इनके वजन की माप नहीं हो जाती थी, तब तक यह लोग भूखे रहते थे. ऐसे में उनके योगदान के साथ ही सबसे बड़ा योगदान खुद उन्नति और उनके पेरेंट्स का है.
वन दारोगा हैं उन्नति शर्मा: उन्नति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोएस्टर को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का ब्रॉन्ज मेडल जीता है. उन्नति शर्मा साल 2024 से वन विभाग में बतौर वन दारोगा के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं.
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