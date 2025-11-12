Exclusive: देहरादून की वर्ल्ड चैंपियन बेटी स्नेहा राणा की जानिए पूरी कहानी, उनके संघर्ष पर भी डालें नजर
Sneh Rana Exclusive Interview: वर्ल्ड चैंपियन स्नेहा राणा ने ईटीवी भारत के धीरज सजवाण से खास बातचीत की और पूरी यात्रा के बारे में बताया.
Published : November 12, 2025 at 12:39 PM IST
देहरादून: वर्ल्ड कप जीतकर आई भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेहा राणा के घर पर इन दोनों शुभकामनाएं देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है. देहरादून के मालसी गांव में रहने वाली स्नेहा राणा ने क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है. इस मौके पर ईटीवी भारत ने उनके साथ खास बातचीत की और वर्ल्ड कप के दौरान उनके अनुभव व क्रिकेट के सफर को लेकर चर्चा की.
वर्ल्ड कप जीत पर स्नेहा राणा का खास बयान
वर्ल्ड कप की जीत को लेकर स्नेह राणा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि, 'विश्व कप जीत का यह एहसास उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और उनकी परिवार व रिश्तेदारों के लिए बेहद खास था. लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे पास आई है. इसके बाद काफी अच्छा महसूस हुआ है. वर्ल्ड कप को लेकर जहां एक तरफ अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो वहीं मेंटली भी यह सोचना बहुत पहले से शुरू कर दिया था कि इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठानी है'.
स्नेहा राणा ने आगे कहा कि, 'वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी का लक्ष्य केवल उन्होंने अपने और अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि पूर्व खिलाड़ियों और अन्य सभी क्रिकेट समर्थकों के लिए भी रखा था क्योंकि महिला क्रिकेट को एस्टेब्लिश करने के पीछे उन लोगों का भी लंबा संघर्ष रहा है. काफी प्राउड फील होता है कि हम एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं '.
स्नेहा ने अपने संघर्ष के दिनों को किया याद
वर्ल्ड चैंपियन स्नेहा राणा ने अपने संघर्षपूर्ण सफर को याद करते हुए कहा कि, 'यह सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. जिस घर में मैं अभी मौजूद हूं उसी घर से निकलकर क्रिकेट की दुनिया के उसी हाईएस्ट प्लेटफार्म तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है'.
उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से जहां उसे समय क्रिकेट एसोसिएशन भी अस्तित्व में नहीं था. यहां से आगे जाकर उन्हें पंजाब से खेलना पड़ा था. उन्होंने बताया कि, 2011 से लेकर 2014 तक उन्होंने पंजाब से खेला और 2014 में ही उनका डेब्यू हुआ. साल 2015 से उन्होंने रेलवे से खेलना शुरू किया. उन्होंने कहा कि, इस तरह से उनका सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है.
9 साल की उम्र से स्नेह ने शुरू किया क्रिकेट
स्नेहा राणा ने वर्ल्ड कप में उनकी टीम की जीत और उनकी जीत का श्रेय अपने माता-पिता अपनी बहन अपने जीजा और अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दिया है. जिन्होंने उन्हें इस लंबे सफर को तय करने में सपोर्ट किया है. उन्होंने पूरे भारत के क्रिकेट फैंस का, उनके लिए दुआ करने और उनका समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया.
गांव में क्रिकेट खेलने वाली स्नेहा अकेली लड़की
स्नेहा राणा ने बताया कि, 'इसी घर से क्रिकेट खेलना शुरू किया. घर से खासतौर से पिता की तरफ से काफी सपोर्ट बचपन से ही दिया गया. बचपन में अपने घर से 10 किलोमीटर दूर परेड ग्राउंड में खेलने जाती थी. मैंने 9 साल की उम्र से एकेडमी ज्वाइन की थी. घर के आस-पास एक ग्राउंड हुआ करता था जहां सारे लड़के खेला करते थे और मैं अकेली लड़की हुआ करती थी. हमारी बड़ी और जॉइंट फैमिली थी. तो बचपन में मेरे भाई-बहन इतने सारे हो जाते थे कि हम आपस में ही पूरी टीम बनाकर खेलते थे'.
स्नेहा ने घुटने में चोट के बाद खुद को संभाला
स्नेहा बताती है कि, 2016 में उन्हें घुटने में चोट आई थी. वो दौर काफी मुश्किल था शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, लेकिन उनका परिवार और उनके दोस्त उनके आसपास ही थे. उन्होंने उनके लिए प्रेरणा का काम किया. उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि उनके परिवार के लोगों ने उनके दोस्तों ने रिश्तेदारों ने उनके लिए काफी संघर्ष किया है. उनके सपनों को पूरा करना है.
स्नेहा राणा ने आगे बात करते हुए कहा, 'मेरे मन में आज तक कभी भी कितनी भी बुरी स्थिति में भी क्रिकेट को छोड़ने का विचार नहीं आया. जब मेरा घुटने की चोट का ट्रीटमेंट चल रहा था तो बस मेरे मन में यही था कि जल्दी से रिकवर हो जाऊं और एक बार फिर से मैदान में लौट आऊं. उसके बाद वापस इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाऊं. मुझे इस रिकवरी में और वापस इंडिया टीम में जगह पाने के लिए पूरे 5 साल का समय लगा लेकिन मेरा धैर्य काम आया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हूं'.
WPL और डोमेस्टिक की तैयारी करेगीं स्नेह
स्नेह राणा का कहना है कि, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी टीम का कॉन्फिडेंस काफी बड़ा हुआ है. अब आने वाले समय में महिला प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट होना है. मैं अब उनकी तैयारियों में लग जाऊंगी. वह जानती हैं कि, टीम में किस भूमिका में मौजूद है और उन्हें अपने इस रोल को और मजबूत करना है. वहीं इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह बॉलिंग में कुछ नया आजमाने और कुछ नया शुरू करने जा रही हैं.
उत्तराखंड में किक्रेट में आया है बड़ा बदलाव
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेहा राणा बताती है कि, उनकी नजर में अब उत्तराखंड में पुरुष क्रिकेट हो या फिर महिला क्रिकेट दोनों में काफी बदलाव आया है. जब से उत्तराखंड को बीसीसीआई से एफीलिएशन मिला है तब से राज्य में क्रिकेट काफी बेहतर हो गया है. उत्तराखंड में टैलेंट काफी ज्यादा पहले से ही मौजूद था लेकिन एसोसिएशन ना होने की वजह से उन्हें प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था.
उन्होंने आगे कहा कि, उनके समय में महिला क्रिकेट को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था और हर कोई स्टेट से बाहर जाने की स्थिति में नहीं था लेकिन वह अकेली बाहर निकल गई तो आज इस मुकाम पर है लेकिन प्रदेश में एसोसिएशन आने के बाद अब काफी अच्छे खिलाड़ी निकाल कर सामने आ रहे हैं. उन्होंने उत्तराखंड की उभरती महिला क्रिकेटरों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि, राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत, नंदनी कश्यप जैसे कई ऐसे फीमेल क्रिकेट के चेहरे हैं जो आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का पोटेंशियल रखते हैं.